A Testaccio in piazza i "supereroi" per aiutare i ragazzi alle prese con Adhd e Dsa

Sono apparsi all’improvviso, dotati di mantelli e maschere dal colore giallo, rosso, verde eblu, in piazza Santa Maria Liberatrice e nelle principali piazze di Testaccio.Si sono presentati come BES Force, supereroi alla ricerca di nuove forze per combattere ilmale. E il male è l’assenza di attenzione verso i Bisogni Educativi Speciali.Hanno proposto un test ai passanti per scoprire chi aveva il superpotere della “supercreatività”, chi era “hyper focused” e chi invece possedeva la “pixel vision” o la “extraenergy”, tutte metafore delle caratteristiche principali di chi ha bisogni educativi speciali.L’iniziativa, ideata da un gruppo di studenti dell'Istituto Europeo di Design di Roma, hal’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate alle categorieADHD e DSA.“Vogliamo mettere in luce quanto sia difficile sentirsi realmente compresi e sostenuti, nelcorso della propria formazione, quando si possiedono questi disturbi”.Infatti, nonostante l’esistenza della normativa 170/2010, ad oggi manca ancora una leggenazionale, in grado di contrastare la profonda discrepanza che esiste a livello regionale eche grava sulla possibilità di offrire un supporto effettivo durante il percorso di studi.A dimostrazione di quanto detto, al Sud-Italia è un fenomeno sottostimato e la percentualedi diagnosi si attesta solo intorno all’1,6%.È con tali premesse che la B.E.S. FORCE invita la popolazione ad informarsi sullatematica e a sostenere l’iniziativa attraverso la petizione “Insieme per i diritti delle personecon DSA e ADHD”, lanciata sul portale change.org e presente anche sul profilo Instagram@besforceheroes.