Sabrina Ferilli contro i rifiuti sotto casa a Prati: «Per fortuna mi aiuta un amico. Vicino ai cassonetti si rischia la vita»

I rifiuti in strada, vicino ai marciapiedi, non sono più una novità. A Roma il problema non riguarda solo la periferia ma anche le zone del centro. Come il quartiere Prati, dove abita Sabrina Ferilli, che stamattina con un post sui social ha denunciato la situazione pubblicando un video della spazzatura nei pressi di via Cola di Rienzo. «Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente - scrive inquadrando i rifiuti nelle aiuole - Puntualmente è così, puntualmente c'è tutto quello che vedete. I cassonetti non li riprendo neanche perché rischio la vita, con morsi di animali vari, mammiferi e non».

La foto di Sabrina Ferilli con lo spazzino volontario

Poi Sabrina Ferilli inquadra un ragazzo che sul marciapiede dall'altra parte della strada fa lo spazzino volontario, aiutando i residenti a districarsi nell'emergenza.

Racconta di conoscerlo e di aiutarlo. «È la mia salvezza, pulisce le due-tre vie che ho intorno a casa. A lui do un piccolo contributo». Nella foto successiva i due si scattano un selfie. Poi Ferilli torna alla critica per la gestione dei rifiuti: «Se questo ve sembra normale... Roma Capitale. Pagando, eh».