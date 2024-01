Francesco Valdiserri, al Teatro Palladium arriva "Il Posto Giusto": musica e teatro in ricordo del giovane ucciso da un’auto

Una serata dove si intrecceranno diversi temi: il teatro, la musica il cinema e il tema sulla sicurezza stradale. Al Teatro Palladium arriva “Il Posto Giusto” un evento in ricordo di Francesco Valdiserri, il diciottenne travolto da un’auto mentre camminava sulla Cristoforo Colombo nell’Ottobre del 2022. L’appuntamento è per questa, a partire dalle 19.30, in Piazza Bartolomeo Romano, 8.

Un’iniziativa - come anticipa il Corriere - fortemente voluta dai genitori di “Fra”, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, giornalisti del Corriere della Sera e sostenuta dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium che vedrà strutturare l’evento attraverso diversi momenti artistici con l’obiettivo di promuovere l’amore per la vita, di noi stessi e per gli altri.

Si inizia con la proiezione del docufilm “Il Posto Giusto” girato nel corso del concerto in ricordo di Francesco organizzato al Parco Schuster lo scorso settembre e per la regia di Stefano Cormino dove parteciparono gli Origami Smiles, la band di Francesco e gli altri gruppi musical che condividevano con il giovane la passione per la musica: Ca­teepp; Co­smo­nau­ti Bor­ghe­si, 16­J­peg & CBR-320; Neue Ӓra, Pur­ple Light, Ra­pa­cio Band e Su­tu­ra.

Francesco Valdiserri investito e ucciso, le motivazioni della sentenza: «Dall'imputata condotta irresponsabile»

A seguire lo spettacolo ( sotto forma di mise en espace nato da un articolo scritto dal papà di Francesco insieme a Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo ucciso da anche lui da una persona alla guida di un’auto e risultata positiva all’alcoltest) “Ragazzi, amate la vita!Storia di Fra e Lore”, il testo diretto da Caterina Rugghia e interpretato da Federico Diana e Domenico Sorrentino. Un dialogo immaginativo tra due ragazzi di 17 e 19 anni che condividono le loro emozioni, i loro desideri vissuti e quelli che non hanno potuto vivere perché strappati alla vita. La rappresentazione è stata già pre­sen­ta­ta a Fi­ren­ze du­ran­te il Next Gen Fe­sti­val e a Ci­ne­cit­tà in oc­ca­sio­ne del­la Gior­na­ta na­zio­na­le per le vit­ti­me sul­la stra­da. E ancora: un concerto e le note della Dienach Magic Orchestra. ( Dienach era il nome utilizzato da “Fra”sui suoi canali social).

«At­tra­ver­so la pas­sio­ne de­gli ami­ci di Fra vor­rem­mo in­ve­ce far pas­sa­re l’i­dea di un di­ver­ti­men­to re­spon­sa­bi­le, at­ten­to ai va­lo­ri del­la vita pro­pria e al­trui», le parole ge­ni­to­ri di Fran­ce­sco, Pao­lo Di Caro e Luca Val­di­ser­ri. Nella giornata di domenica 21 ( gennaio), invece, presso l' associazione Controchiave prenderà partirà «24 frame al secondo», la rassegna cinematografica abbinata al premio per cortometraggi intitolato a Francesco e riservato ai ragazzi dai 16 ai 23 anni. La giuria è presieduta da Paolo Virzì.