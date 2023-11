"Tour del Sorriso", il 12 novembre la terza ed ultima tappa: un torneo di doppio giallo di tennis e padel per costruire un parco giochi inclusivo

Saranno i campi del circolo “La Torre Sporting Club” ad ospitare la terza ed ultima tappa della I Edizione del «Tour del sorriso» organizzato dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus” con il supporto dell’associazione Yellow Sport.

Fondazione Di Liegro e Willwoosh lanciano nelle scuole romane un progetto per l'inclusione e contro i disturbi psichici

L'evento

L’evento sportivo-solidale che interessa tutti gli appassionati di tennis e padel, è stato pensato per raccogliere fondi da destinare alla costruzione del primo parco giochi per bambini con disabilità da allestire presso la II Municipalità del Comune di Roma. In modo particolare, l’area verde in cui sorgerà il parco giochi inclusivo è quella denominata “Don Baldon” in Villa Chigi. I lavori saranno seguiti dal Responsabile Unico del progetto l’Arch. Massimiliano Fusco e l’installazione delle giostre sarà prevista per aprile 2024. Sul tema dell’inclusione, le due associazioni hanno fatto squadra pensando ad un tabellone ricco di incontri che mettessero al centro tutti i valori che lo sport condivide con la solidarietà: l’impegno, il rispetto, il divertimento, la costanza e soprattutto lo spirito di gruppo.

La terza ed ultima tappa della manifestazione sportiva, prevederà un torneo competitivo di Doppio Giallo per il tennis e Round Robin per il Padel.

I giocatori iscrivendosi alla manifestazione, sosterranno il progetto con una donazione a partire da €20. L’evento sarà aperto a tutti, soprattutto alle famiglie che potranno godere del prezioso coinvolgimento dei clown di corsia del Distretto di Roma, che organizzeranno per i più piccoli, momenti di divertimento, giochi di gruppo, attività ludiche e laboratori creativi.

Hanno sostenuto l’evento: Sielte, Huawei, Numero Blu, Associazione sportiva LGBT “Yellow Sport”, Poggio le Volpi, Wilson, Luxilon, Decathlon, FM Sport, Circolo sportivo La Torre Sporting Club.

ATTENZIONE: in caso di pioggia, previa comunicazione telefonica dello staff, il torneo sarà spostato presso la stessa sede in data 26 novembre 2023.

Qui il link per partecipare al torneo, mentre per informazioni e approfondimenti scrivere su WhatsApp o chiamare il numero 328 8876095.

Programma

Ore 12.30: Accredito e ritiro Play Kit

Ore 13.00: Tutti in campo

Tutto il giorno intrattenimento Clown e ritratti

Ore 18.00: Premiazione doppio tennis e padel

Ore 18.30 circa: Aperitivo e Derby per chi vuole tifare la sua squadra del cuore

"Teniamoci per mano onlus" e la clownterapia

Attraverso la terapia del sorriso, i volontari di “Teniamoci per Mano ONLUS” rendono il ricovero di bambini e adulti più leggero. La clownterapia è una terapia medica alternativa che non vuole sostituirsi alle cure tradizionali ma essere di supporto: infatti i clown attraverso il gioco e la fantasia riescono a trasformare semplici stanze di ospedale in vere e proprie stanze da gioco, stimolando il buon umore dei pazienti e del personale medico. Gli studi scientifici hanno dimostrato che ridere attiva tutte le parti del corpo umano producendo beta endorfine da parte delle ghiandole surrenali che producono cortisolo, un ormone che regola la risposta allo stress e aiuta a sopportare meglio il dolore, fisico o psicologico con grandi benefici sui pazienti, in modo particolare su quelli più piccoli che possono godere, anche nelle situazioni più compromesse, di veri e propri momenti di magia.