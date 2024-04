Circolo dei canottieri Roma, al via "tour del sorriso": incontri di tennis e padel per realizzare un parco giochi inclusivi

Parte la seconda edizione del “Tour del sorriso”, gli incontri itineranti di tennis e padel per costruire parchi giochi ai bambini con disabilità a Roma.

Prima tappa domenica 21 aprile al Circolo canottieri Roma, Lungotevere Flaminio n. 39. Per partecipare al torneo, realizzato in collaborazione con il Circolo della Marina militare, bisogna comunicare il proprio livello di gioco.

«Il Tour del sorriso è un evento che ha unito lo sport e la solidarietà su un tema attuale e sensibile come l’inclusività - spiega Eduardo Quinto, direttore generale di "Teniamoci per Mano Onlus" - Il nostro impegno come associazione è quello di permettere a tutti i bambini di poter giocare insieme senza più barriere. Lo sport in questo ci sta aiutando a mantenere fede al nostro impegno, rendendo questo evento un appuntamento annuale imperdibile per gli appassionati di tennis e padel, ma soprattutto per chi dona al prossimo un momento di semplice gioia».

Obiettivo: un secondo parco giochi entro il 2025

La manifestazione sportiva è organizzata dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus”.

Il programma

Grazie ai fondi raccolti nella prima edizione il 6 gennaio è stato inaugurato il primo parco giochi per bambini con disabilità al parco Don Baldoni a Villa Chigi. Con l’edizione di quest’anno, l’associazione intende costruire un secondo parco giochi entro il 2025 nella I Municipalità.

Protagonisti assoluti della giornata, insieme agli sportivi, saranno i clown volontari dell’associazione che accoglieranno i bambini con giochi e laboratori creativi. La manifestazione terminerà alle ore 18.00 con la proclamazione della squadra vincitrice della giornata. Dopo l'inaugurazione delle 10.25, si formeranno le squadre e si giocherà per un'ora a squadra dalle 10.30 alle 18 con pranzo a sacco alle 13. A fine incontro verrà consegnata la coppa alla squadra vincitrice.

Per partecipare sarà necessario iscriversi al Circolo canottieri Roma entro le 10 di domenica 21 aprile. Il secondo incontro è previsto il 21 e 22 giugno al Circolo New country club di Frascati.