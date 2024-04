Un premio alla dolcezza del cinema

La “Felicità” di Micaela Ramazzotti, premiata per l’esordio registico nel genere drammatico con un film sui rapporti familiari disfunzionali. I sorrisi in prima fila di Christian De Sica, Riccardo Milani e Mario Gianani di Wildside che, rispettivamente, ricevono il riconoscimento come miglior attore protagonista per “I limoni d'inverno” di Caterina Carone, il documentario “Io, noi e Gaber” e la produzione di “C’è ancora domani”. Fra gli applausi di fan e cinefili, il “Cinema Nuovo Teatro” di Palombara Sabina ha accolto il 35esimo Festival delle Cerase, kermesse ideata e organizzata dall’associazione “Il Laboratorio” di Silvio Luttazi che, per trent’anni, ha coinvolto i big italiani della settima arte. Boris Sollazzo, alla guida di The Hollywood Reporter Roma e nuovo direttore artistico, riceve i numerosi ospiti arrivati nel borgo per presentare le produzioni nazionali della stagione in corso e le opere, anche d’essai, di talenti affermati ed emergenti.

La rassegna si ispira alla festa delle ciliegie che, dedicata alla cerasa palombarese, è una tradizione centenaria di aggregazione territoriale. Prelibatezze, proiezioni e talk. A Benedetta Porcaroli va il premio Regione Lazio Under 30, ecco il presidente Francesco Rocca, il sindaco Alessandro Palombi e il vice Guido Trugli, l’assessore Giancarlo Righini e il consigliere regionale Marco Bertucci.

Allo scrittore Felice Laudadio, con la moglie Orsetta Gregoretti, l’award per il libro “Per chi suona la cultura”. Poi, l’opening della “Sala Mario Verdone” con De Sica in compagnia di Silvia Verdone. Tra i premiati Selene Caramazza, personaggio tv per “Mare Fuori”, Barbara Ronchi, migliore protagonista per “Settembre” di Giulia Steigerwalt e “Rapito” di Marco Bellocchio, Paolo Virzì per “Un altro Ferragosto”, il maestro Pupi Avati per l'immensa carriera e Marco D’Amore per la regia di “Caracas” durante l'inaugurazione della sala intitolata a Luttazi, scomparso il mese scorso. Omaggiati Malcom Pagani per il podcast “Dicono di te” e il critico Alessandro De Simone. Vinicio Marchioni e Milena Mancini sono i migliori interpreti non protagonisti, lei introduce “Mia” di Ivano De Matteo. Miglior debutto nella commedia per Pilar Fogliati con “Romantiche” e premio per la sceneggiatura insieme a Nicola Baldoni. Giovanni Veronesi chiude l’edizione tra i flash con “Romeo è Giulietta”.