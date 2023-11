Roma, parata di celebrità ed emozioni per la notte degli "angeli" della Croce Rossa

C’è anche il fascinoso Raoul Bova fra i trecento amici della Croce rossa italiana, che al Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia prendono parte all’esclusivo charity event dedicato all’importante organizzazione umanitaria. L’happening, in collaborazione con la Festa del Cinema, rappresenta un momento di importante supporto alle campagne di raccolta fondi a favore delle attuali emergenze internazionali e dei progetti di sensibilizzazione alle attività dei comitati italiani che sostengono le donne vittime di violenza. Tra i primi a raggiungere l’appuntamento, ideato quattordici anni fa da Tiziana Rocca, il presidente della Cri Rosario Valastro. Suggestioni antiche sotto il soffitto a cassettoni della location, illuminato di rosso.

Mise da gran sera e cocktail di benvenuto a base di polenta con fonduta.

Omaggiati due dei protagonisti dell’acclamata serie televisiva “La casa de papel”: Mario De la Rosa e Darko Peric. E non si contano i volti noti. Tra gli eleganti tovagliati con centrotavola di rose e petali rossi, del goloso dinner dai sapori mediterranei, si riconoscono Flora Canto, Gloria Guida, in tailleur di pizzo rosso, Eliana Miglio, in lungo bianco monospalla stile smoking, Beppe Convertini, Tosca D’Aquino, Monica Setta e Fausto Brizzi con la sua Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni. Arrivano Cesare Bocci, che posa tra le crocerossine, la conduttrice Daniela Ferolla e Salvo Sottile. Si brinda alle belle occasioni di solidarietà. Fino a tardi.