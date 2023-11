Fondazione Di Liegro e Willwoosh lanciano nelle scuole romane un progetto per l'inclusione e contro i disturbi psichici

La Fondazione Don Luigi Di Liegro lancia un ciclo di incontri per favorire la consapevolezza dei più giovani sulle tematiche di inclusione sociale e accettazione delle diversità. Primo protagonista oggi pomeriggio a Roma, nella sede della Fondazione in Via Ostiense 106, l’attore e youtuber Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, che ha incontrato gli studenti delle scuole primarie di secondo grado degli Istituti Comprensivi di Via delle Carine-Plesso Mazzini e di Via Pincherle-Plesso Severa e Plesso Volterra di Roma, rispondendo alle domande e alle curiosità dei ragazzi.

L'incontro

«Uno nessuno e il gruppo: bullismo ed esclusione sociale» il titolo dell’incontro, un “face to face” senza filtri e senza paure per ascoltare e affrontare problematiche di cui spesso, per i ragazzi, è più facile parlare con il linguaggio dei giovani piuttosto che con la famiglia o con gli esperti. Il progetto viene realizzato grazie al contributo della Regione Lazio e al supporto della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, dell’Osservatorio sulle Dipendenze e dell’associazione Coèsa - Comunità e Salute Odv. Il ciclo di incontri prevede quattro appuntamenti con la presenza di un ospite speciale e di un laboratorio di approfondimento tenuto da un esperto. L’iniziativa coinvolge anche i genitori dei ragazzi, che sono invitati a partecipare a un incontro separato. La Fondazione Di Liegro, da sempre impegnata sul tema dell’inclusione sociale, del rispetto delle diversità e della prevenzione dei disagi psichici, ha voluto promuovere il progetto, contando proprio sulla disponibilità offerta da alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica, particolarmente apprezzati dai giovani: oltre a Willwoosh (che ripeterà l’esperienza anche il 21 novembre), ci sono la band musicale "Nulla Da Dichiarare" (16 novembre) e l’attrice Daniela Virgilio (30 novembre).

Ogni ospite viene affiancato durante gli incontri dagli operatori volontari di Coèsa - Comunità e Salute OdV.

L'iniziativa

«L’iniziativa - spiega Luigina Di Liegro, fondatrice e segretaria generale della Fondazione Di Liegro - rientra nella realizzazione di progetti integrativi dell’offerta formativa scolastica. Rappresenta uno strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psichico, aumentato nel corso e dopo la pandemia, promuovendo momenti aggregativi e chiamando a raccolta le scuole della nostra città. Il progetto coinvolge anche i genitori affinché possano a loro volta aumentare la conoscenza di certe tematiche e la capacità di riconoscere i disagi dei propri figli, prima che questi possano trasformarsi in problemi più gravi».

«Sono molto felice di partecipare a questa iniziativa, credo nel valore dell’ "esempio" e la prima modalità che usiamo per imparare qualcosa è proprio l'imitazione. Inoltre vedo quanto sia potente l'emulazione verso i personaggi preferiti del cinema o delle serie tv, i miti. Ciò che viene detto o fatto da queste persone riveste, a volte, un peso maggiore di quello che hanno i genitori», dice l’attrice romana Daniela Virgilio.

«Da sempre tutti noi, tramite i nostri brani, cerchiamo di essere a fianco alla nostra generazione. Portavoce di dubbi, pensieri ed emozioni che caratterizzano il percorso di ognuno di noi e in particolare della nostra età. Ora più che mai, riteniamo fondamentale l’esigenza di parlare e parlarne, a maggior ragione se a volte questi pensieri possano sembrare scomodi. La salute mentale è fondamentale ed è una questione che riguarda tutti noi», spiega la band musicale “Nulla Da Dichiarare”.

Il calendario degli incontri

Qui il calendario dei prossimi incontri:

16 novembre: «La discriminazione tra pregiudizi e autostima: sentirsi diversi». Ospite Nulla Da Dichiarare;

21 novembre: «Relazioni affettive e amicali: quando i bisogni sono rispettati». Ospite Willwoosh;

30 novembre: «Riconoscimento e gestione delle emozioni». Ospite Daniela Virgilio.