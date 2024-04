Un kit "Montessori" per i bambini nati negli ospedali della Ciociaria

«Un piccolo segnale della Regione Lazio alle giovani coppie, per dire che le istituzioni ci sono». Parole dell'assessore regionale ai servizi sociali, Massimiliano Maselli, intervenuto all'ospedale "Spaziani" di Frosinone per consegnare i kit "Montessori" nell'ambito di un'iniziativa con il Forum delle famiglie. Si tratta di 12 giocattoli studiati per il periodo 0-2 anni. Il kit è stato consegnato a Melissa e Damiano, neo genitori di Lavinia, nata 40 giorni fa. La Regione Lazio sta consegnando i kit in tutti i punti nascita del Lazio, nell'ambito dell'iniziativa "Best start" anche come risposta «all'emergenza rappresentata dall'inverno demografico».

«Esprimo vivo apprezzamento e gratitudine per la grande sensibilità dell'assessore - ha detto la presidente della commissione sanità della Regione Lazio, Alessia Savo - verso la natalità, come nel caso di oggi, ma anche verso l'universo della non autosufficienza».

La commissaria della Asl, Sabrina Pulvirenti, ha ringraziato la famiglia di Lavinia «che ha fatto il dono della vita» ma anche «il personale di tutti i punti nascita della nostra azienda, dove c'è un rapporto umano bellissimo».

Presenti, fra gli altri, anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. L'assessore ha poi proseguito il giro nei punti nascita di Sora e Cassino.