Martedì 23 Aprile 2024, 21:45

Una commedia dal sapore antico e una simpatia che perdura nel tempo, quella di Stanlio e Ollio, duo comico cult della storia del cinema, che chiama a raccolta i volti noti presenti alla prima di Claudio Insegno e Federico Perrotta, protagonisti dell'omaggio teatrale alla coppia di attori statunitensi. “Stanlio e Ollio – Amici fino all’ultima risata”, fa incetta di applausi nella sala testaccina dove, tra le prime ad arrivare sono state Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, accompagnate da Caterina De Santis, con cui proprio Grimaldi e Insegno, di recente hanno portato in scena “La signora in rosso” tra i consensi delle platee partenopee. Folto il parterre alla première capitolina dove, per la pièce che strizza l’occhio allo slapstick, sottogenere caro ad artisti immortali come Charlie Chaplin o i fratelli Marx, come a Stan e Oliver, si sono visti Maurizio Battista, il maestro Pier Francesco Pingitore, Giampiero Ingrassia, Milena Miconi con Mauro Graiani e la figlia Sofia, Nadia Rinaldi, Massimiliano Vado, Gianni Mazza e Donatella Pandimiglio.

Appena congedato dal Grande Fratello Vip, c'è anche Massimiliano Varrese seguito da Tosca, Max Paiella, Alda D’Eusanio, Antonella Elia, il volto da spot Pietro Romano e poi Giulia Di Quilio, presto a teatro con l'ironico “Shakespeare in Burlesque”. Ecco Andrea Dianetti, Leonardo Bocci, la giornalista televisiva Adriana Pannitteri ed Enrico Lucci con le telecamere di Striscia, il conduttore Marco Di Buono, la coreografa Cristina Pensiero e la fotografa Azzurra Primavera.

Il testo apprezzato nella serata di fine aprile al Vittoria dove resterà fino a maggio, ha visto sul palco con i protagonisti Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti e Federica De Riggi, co-interpreti di una produzione firmata Uao Spettacoli. Perché in fondo Stanlio e Ollio, sono stati e saranno sempre la coppia comica più nota nell’etere, capace di produrre ilarità con reciproci dispetti che hanno provocato un amore da parte del pubblico, in grado di travalicare tempi e confini. Aver scritto una commedia sulla loro vita è stata un'impresa, anche alla luce del tanto materiale d’archivio. Eppure del loro privato si sa poco. Oliver aveva avviato un allevamento di polli che poi regalava: gli dispiaceva mandarli al macello, mentre Stan, fu arrestato da ubriaco alla guida contromano in autostrada. Poi mogli, fughe rocambolesche, divorzi, accuse di bigamia. Due esistenze che si sono incontrate e contaminate, attingendo dalla vita che a volte è più assurda di qualsiasi finzione.