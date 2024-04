Giovedì 25 Aprile 2024, 20:59

Giacca di pelle nera su jeans e stivaletti scuri, senza un filo di trucco, una casual Kasia Smutniak appare nei pressi della fontana della mostra mercato florovivaistica “FloraCult”, suscitando l’ammirazione e la curiosità dei presenti. Sorriso che colpisce, l’attrice si concede volentieri all’attenzione dei fotografi. Poco più in là la padrona di casa, l’imprenditrice agricola e designer Ilaria Venturini Fendi, accoglie i tanti ospiti vip tra i divanetti en plein air del ristorante della manifestazione. Ecco Alberto Matano che saluta Luca Cordero di Montezemolo e Enrico e Federica Vanzina. E poi si riconoscono l’attrice Nina Pons, figlia della Venturini Fendi, con gli amici: i giovani colleghi Sara Mondello, Coco Rebecca Edogamhe, Benedetta Cimatti, Claudia Potenza e Andrea Lattanzi.

Grande attenzione per la fascinosa Letizia Toni dagli occhi di cielo, protagonista di “Sei nell’anima”, il film sulla vita di Gianna Nannini a cui la Toni, toscana anche lei, somiglia davvero tanto. Ed è struscio glam. Ai tavoli del lunch dei Casali del Pino, immersi nel polmone verde del Parco di Veio e nel cammino della Francigena, appaiono lo storico dell’arte Claudio Strinati, con la moglie Annarosa Mattei, e l’assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandro Onorato. Passano Benedicta Boccoli e Livia Azzariti. Si parla di piante, di lavoro ma anche dell’ottimo vino di Anna Fendi, che in uno spazio dell’happening mostra le sue splendide tavole apparecchiate e gli artistici bijoux. Avvistati, tra fiori e creazioni in legno e ferro, il regista Gabriele Muccino con la moglie Angelica. Arrivano Lucrezia Lante della Rovere e Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti. Ci sono Marisa Laurito, il regista Jan Michelini con la moglie Giusy Buscemi e Federico Fazzuoli con la cagnolina Chia. Nessuno vuole perdersi l’appuntamento. Occasione, inoltre, per scoprire notizie utili. Tra le novità della tredicesima edizione, il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi che tratta del rapporto tra matematica e natura, a partire da ciò che portiamo in tavola. E poi l’arte, con la fotografa Patrizia Savarese che presenta “Metamorfosi vegetali”: sintografie di immagini femminili in sinergia con piante e fiori. Le creazioni sono esposte nella Sala Polivalente nella forma di cartonati a grandezza naturale.