Tetsu, sabato 25 novembre l'inaugurazione della galleria d'arte a Roma

Viene inaugurata sabato 25 Novembre, dalle ore 18:00, la Galleria d’Arte dell’Artista romano Tetsu, presso la sede in Via Flaminia 508 (zona Ponte Milvio). Per l’occasione è previsto un vernissage dove l’Artista mostrerà la collezione “Heroes in the wallet”. La galleria fa parte di un piccolo polo, nel cuore di Ponte Milvio, dove si incontrano artigiani, stilisti e piccoli imprenditori. Tetsu ha fortemente desiderato inserire la sua galleria personale in questo connubio di arti e mestieri, in armonia con gli altri professionisti che abitano questo “condominio creativo”.

Musei in Musica a Roma, ecco le aperture straordinarie del 25 novembre

La biografia dell'artista

Nato nel 1979 a Roma, Tetsu è lo pseudonimo con cui l’Artista si presenta al pubblico con le sue opere.

La scelta di mantenere la sua vera identità “segreta” sta nel messaggio che l’Artista vuole dare al mondo: Tetsu non è una persona specifica ma è un uomo comune che, attraversando le avversità, ha trovato la forza per trasformarsi nel suo “supereroe”. Il termine Tetsu infatti deriva dal giapponese “Tetsujin” (ferro) e rappresenta la tempra che l’uomo deve mostrare per superare le avversità. Tetsu inizia la sua attività nel recente giugno del 2023 presentandosi al pubblico con opere digitali, realizzate su plexiglas, sulle quali raffigura i personaggi iconici della sua infanzia associati ad un altro simbolo dell’Italia di quegli anni: le Lire. La ricerca di ricordi positivi è il tema dominante delle sue opere. Tetsu riporta in vita gli eroi dei Cartoni Animati Giapponesi e dei fumetti Americani iconici degli anni ‘80. Nella ricerca dell’Artista c’è spazio anche per personaggi reali come quelli che hanno fatto la storia della musica o dello sport. Tetsu realizza opere digitali in edizione limitata su supporti in plexiglas e alluminio, ma anche dipinti unici con tecnica mista su tela. Nei primi mesi di attività Tetsu ha proposto le sue opere attraverso vendita diretta e aste certificate, raggiungendo una stima media di 400 Euro per opera e vendendo più di 80 esemplari in tutta Europa. L’apertura di una propria galleria e l’imminente esposizione delle sue opere in altre gallerie pubbliche e private ha lo scopo di accrescere la valutazione dell’Artista e di aumentarne l’appetibilità anche in ottica di investimento da parte dei collezionisti.