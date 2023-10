“Terzo Paradiso a Piazza Tevere”, un simbolo di arte e inclusione nel cuore di Roma

Piazza Tevere , nei pressi di Ponte Sisto, da domani fino al 14 ottobre si trasforma in un palcoscenico en plein air per l’arte contemporanea con l’installazione “ Terzo Paradiso ”, iniziativa pensata dall’associazione Tevereterno Onlus in sinergia con il Municipio Roma I Centro e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto. L’estro e la sosta si fondono in un armonioso connubio attraverso venti panchine in plastica riciclata disposte secondo il celebre e iconico segno ideato dal maestro Michelangelo Pistoletto.

«La panchina della Capitale è un simbolo di respiro, riposo, riflessione, inclusione, dialogo. Non ha età e non la pretende, rappresenta la pausa e il punto di osservazione. È energia pronta per entrare in campo, possiede un valore socialmente forte e appartiene a tutti», chiosa l’artista piemontese di Biella. Le panchine, ognuna delle dimensioni di 180 per 45 centimetri, occuperanno la riva destra del Tevere offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare il paesaggio urbano dalle sponde del fiume. La disposizione garantisce la permeabilità pedonale e l’utilizzo della pista ciclabile. L'evento, inoltre, non si limita solo all’intervento site-specific, ma prevede anche una serie di manifestazioni dedicate, talk e dibattiti, momenti musicali e teatrali.

L'artista Michelangelo Pistoletto © Pierluigi Di Pietro

Creativi, istituzioni, rappresentanti della politica e dell’associazionismo si incontreranno nella zona perimetrale, all’interno dei tre cerchi che simboleggiano l’infinito e oltre, nell’ambito di un progetto più ampio e dal respiro internazionale: “Il Tevere come via giubilare”. «Tevereterno ha promosso in questi anni lo spazio tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini come una piazza, un luogo rivolto alla valorizzazione culturale e all’interazione sociale», spiega l’architetto Rosario Pavia che, affiancato da Monica Scanu, presiede l’associazione.

Saranno tre le passeggiate aperte al pubblico capitolino, guidate da esperti che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della Città Eterna dall'inedita prospettiva fluviale.