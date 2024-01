Parigi 2024, a Michelangelo Pistoletto affidata l'identità di Casa Italia Paralimpica

Novità per il Comitato Italiano Paralimpico che ha deciso di affidare la definizione dell'identità di Casa Italia a Michelangelo Pistoletto, in occasione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La kermesse sarà in programma dal 28 agosto all'8 settembre 2024 e in questa l'Italia si presenta con un volto nuovo grazie dall'artista di fama

internazionale e fondatore della Cittadellarte. All'interno di Casa Italia paralimpica, il luogo di riferimento per la Delegazione Azzurra, celebrerà le atlete e gli atleti impegnati fornendo anche un contributo sui temi sport, inclusione e integrazione.

Il progetto - frutto di un percorso iniziato durante la terza edizione del Festival della Cultura Paralimpica di Milano che ha visto la partecipazione del maestro Michelangelo Pistoletto - sarà realizzato dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte in collaborazione con Galleria Continua (galleria internazionale di arte contemporanea) e presentato alla stampa nelle prossime settimane.