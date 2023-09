Sport show e celebrità glam per la Notte bianca dei campioni

Una notte in ciociaria tra divertimento e inclusione, è la “Notte Bianca dello Sport” di Sora, dove in migliaia si sono dati appuntamento nel frusinate per la kermesse che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dello Sport, con attività sportive gratuite. Dal pomeriggio fino a tarda sera sono state tante le attività che hanno promosso lo spirito inclusivo alla base dello sport, riferimento per il Comune che ha organizzato l'evento con l’Associazione 03039 Ducato di Sora e il patrocinio di Provincia di Frosinone e Regione Lazio.

Tanti i protagonisti della scena nazionale accolti all'happening, come Silvia Salis che all’ottavo mese non rinuncia ai suoi impegni pubblici da vicepresidente del CONI. Salutano l’amica attrice Valeria Altobelli, alla guida della ‘tavola rotonda’ su pari opportunità. Altobelli – seguita in rete dai suoi più cinquecentomila followers -, ha orchestrato l’incontro sulle pari opportunità con la consueta preparazione. Di rientro dal Lido di Venezia, Valeria ha accolto atleti e personalità istituzionali, come Claudio Barbaro presidente ASI e sottosegretario al MASE – Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica poi Piergiorgio Fascina, presidente FIPIC - Vice Presidente Regionale Comitato Paralimpico, Sara Angelone, direttrice dell'Ufficio Sicurezza e Salute dei Lavoratori del Ministero della Salute e poi Alessia Savo, presidente settima Commissione Sanità, Politiche Sociali, integrazione sociosanitaria e welfare in Regione Lazio.

Con loro non è mancato il punto di vista di sportivi, come gli arbitri di calcio Gianpaolo Calvarese e Manuela Nicolosi, quest'ultima di rientro dal mondiale di calcio femminile, l'olimpionico di Judo Giuseppe Maddaloni e in collegamento Annalisa Minetti, paraolimpica di Atletica Leggera, seguita dal video della Nazionale di Canottaggio. Tra gli ospiti alla tavola rotonda su pari opportunità, per parlare di cinema e calcio femminile, anche la produttrice cinematografica Vanessa Bikindou.

La sesta edizione della Notte Bianca si è svolta nel centro storico cittadino, con oltre centocinquanta associazioni e centinaia d'attività per lanciare un messaggio: lo Sport è un patrimonio, un modello d'integrazione che favorisce coesione e crescita sociale.

Sora si è trasformata in un'arena d'energia per una giornata dedicata agli sport che non siamo mai riusciti a praticare ma di cui siamo sempre stati curiosi. Tra le discipline coinvolte le Danze Accademiche, Street, Internazionali e Coreografiche. Poi gli Sport con Motori e quelli a Squadra, come Pallavolo, Pallacanestro o Rugby. Attesi gli Sport Estremi come Bungee Jumping e Arrampicata o quelli da Combattimento e Antigravity. Immancabili “Special Olympics”, movimento che promuove lo sport unificato e che ha coinvolto anche atleti e persone con diverse abilità. Con l’occasione presentate le squadre di città: Sora Women, Città di Sora calcio a 5, ASD Pallacanestro Sora e Sportfly Nuoto.