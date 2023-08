Terni, a Ferentillo rivivono secoli di storia: torna l'appuntamento con "Le Rocche raccontano"

Dal 18 al 27 agosto a Ferentillo torna l’appuntamento con “Le Rocche raccontano, il paese del ternano rivive le tappe principali della sua storia e delle sue tradizioni conservate gelosamente dagli abitanti. I tanto Quadri viventi, suddivisi in 14 scene teatrali dislocate fra Precetto e Mattarella, ripropongono scorci di cultura contadina e fatti salienti che hanno segnato la vita della comunità: oltre 500 figuranti e attori partecipano al grande spettacolo dal vivo, diretto da Graziano Sirci.

In occasione della ventiquattresima edizione Le Rocche Raccontano, organizzate in onore del patrono San Sebastiano, vogliono proporre anche di guardare al presente ed ai protagonisti di questo tempo.

A cominciare dalla collaborazione con Parco in Musica, fino ai numerosi eventi organizzati dalla in attesa delle rievocazioni storiche.

Sabato 19 agosto è in programma la Notte Bianca che porterà a Ferentillo musicisti, artisti di strada e tante occasioni di divertimento per grandi e piccoli: funzionerà l’immancabile taverna delle Rocche, si potrà partecipare al “ Cantagiro”, ci saranno mercati, giochi, Barber Shop, dj set ed esibizioni di danza.