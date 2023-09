Roma, Nuovo Salario: musica dal vivo e animazione, la Notte Bianca ritorna per la seconda edizione al mercato Serpentara Due

Il primo appuntamento, lo scorso giugno, si rivelato un grande successo. Ora, alcuni organizzatori dell’Associazione “Ags Serpentara II”, hanno deciso di replicare ed hanno così organizzato un nuovo appuntamento con la “Notte Bianca” al Mercato Serpentara. L’appuntamento è per domani sera, sabato 16 ( settembre), dalle 20 in via Virgilio Talli, nel territorio del Municipio III. Banchi aperti fino a tarda serata, negozi, animatori per i più piccoli, truccabimbi, musica e balli di gruppo con lo scopo di migliorare l’offerta del mercato rionale e di estendere questo tipo di iniziative anche in altri quartieri.

«Dopo l’enorme successo della Notte Bianca di fine giugno, che ha visto centinaia di famiglie divertirsi al mercato, fino a tarda notte, gli operatori hanno generosamente offerto una nuova serata. Musica, ballo di gruppo ed animazione renderanno nuovamente questo mercato una piazza di cultura e socializzazione.Il mio ringraziamento va a quegli operatori che con coraggio e visione si stanno mettendo in gioco per trasformare i nostri mercati rionali», ha dichiarato al Messaggero Marta Marziali, Capogruppo ( Iv) per il Municipio III.