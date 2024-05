Lunedì 13 Maggio 2024, 08:00

Il sociale nella celluloide. Duemila presenze dal vivo e oltre quindicimila in streaming: gran successo per la XVII edizione del Festival “Tulipani di seta nera”. La rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità attraverso storie sulla diversità e sulla fragilità. Quattro giornate di festival che hanno visto la partecipazione di tanti personaggi. E poi ecco la serata conclusiva, il Gran Galà del Sociale condotto al cinema Moderno da Lorena Bianchetti, in cui si assegnano i Premi Sorriso Diverso. Arriva Giulio Base, presidente di giuria della sezione corti, che consegna il premio miglior cortometraggio ad Alberto Marchiori per “Colorcarne”, sul tema della discriminazione e del razzismo. Rossana Casale, presidente di giuria sezione social clip, consegna il premio alla clip “Vestito male”, sul tema del bullismo, al regista Paolo Stippoli. Applaude Grazia Di Michele, direttore artistico della sezione. E ancora Sophie Chiarello, presidente giuria sezione documentari, premia l’opera curdo-iraniana “Il cielo è mio”, di Ayoub Naseri, sul tema della disabilità. E poi Vincent Riotta, presidente di giuria della sezione digital serie consegna il premio a Fabio Garofalo e Luca Cetro per “Cartoline dal Futuro”, sul tema dei cambiamenti sociali e la tecnologia. Applaude Janet De Nardis, direttore artistico della particolare sezione. Si prosegue con il premio alla carriera per Ricky Tognazzi e Simona Izzo, consegnati da Maria Stella Giorlandino, presidente Fondazione Artemisia, e Diego Righini, presidente del Festival. Premio miglior fiction a “Studio Battaglia”: presenti in sala gli attori Celeste Savino, David Sebasti e Alberto Paradossi omaggiati dall’attrice Liliana Fiorelli. Premio miglior fiction lunga serialità ad “Un Posto al sole” con gli attori Marzio Honorato e Marina Giulia Cavalli. Applaudono l’attrice Cecilia Napoli e poi Demetra Hampton con Nadia Bengala. Spazio alla musica con Valerio Scanu, premiato come miglior cantante. E ancora Luca Pancalli, presidente Comitato italiano paralimpico, premia come miglior sportivo Rossana Pasquino, campionessa di scherma paralimpica. In platea ecco Tiziana Rocca, Veronica Ursida con Eleonora Puglia, con balze fucsia, Enio Drovandi, Vincenzo Bocciarelli, gli attori Vanessa Marini, Paola Lavini e Costantino Comito.