Il successo di Tennis and Friends – Salute e Sport con la Special Edition a Piazza del Popolo

Una delle più belle piazze di Roma ha fatto da cornice alla giornata di oggi della Special Edition 2024 Tennis and Friends – Salute e Sport.

Per la prima volta, l’edizione romana della manifestazione, nata nel 2011, è uscita dal Foro Italico e si è spostata a Piazza del Popolo.

Dopo il grande successo di pubblico e il celebrity match dell’inaugurazione del Tour 2024 lo scorso sabato, con l’incontro arbitrato da Max Giusti, tra Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Fabio Fognini, nella giornata di oggi si sono sfidati sulla terra rossa allestita da Federazione Italiana di Tennis e Padel, in occasione degli 81° Internazionali BNL d’Italia.

Sin dalla mattina, i medici e il personale sanitario della Asl Roma 1 e della Guardia di Finanza hanno offerto visite specialistiche gratuite senza prenotazione, mentre sul campo, per promuovere il legame fra prevenzione sanitaria e sport, sono scesi tanti personaggi, fra i quali, Jimmy Ghione, Edoardo Leo, Dario Marcolin, Paola Turci.

"Il motivo per cui tutti noi, che non siamo grandi giocatori, ci mettiamo da anni in pantaloncini, è un modo per sensibilizzare le persone a fare prevenzione a approfittare di questa occasione per fare uno screening e prendersi cura della propria salute", racconta Edoardo Leo.

In particolare, a Piazza del Popolo e presso l’Ospedale Santo Spirito, sono stati registrati 720 contatti e offerti oltre 600 fra screening contro il Papilloma virus, con esecuzione di pap test, prenotazione screening oncologici dedicati ai residenti della Regione Lazio, prenotazioni HCV per Epatite C (per i soli residenti della ASL Roma 1), visite nutrizionistiche e cardiologiche, Elettrocardiogramma, Tsa, ecodoppler dei vasi epiaortici, esami ematochimici di base.

Alle 12.00, si è svolta la cerimonia di apertura, condotta da Eleonora Daniele e Sebastiano Somma, alla presenza dell’assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, del commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, del presidente e fondatore di Tennis and Friends – Salute e Sport, Giorgio Meneschincheri, e del regista Angelo Bozzolini che ha diretto e prodotto il documentario dal titolo “Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo” che la Rai ha realizzato sulla manifestazione, in onda su Rai 2, il 17 maggio alle 19.00, e su RaiPlay.

"Una delle piazze più belle di Roma ospita in questi giorni un campo d'eccezione allestito in occasione degli internazionali di tennis. oggi però viene offerta anche la prevenzione sanitaria che è preziosa per la cittadinanza.

Come Roma capitale siamo sempre disponibili ad affiancare iniziative che promuovono la salute e lo sport. La salute infatti non è un privilegio di pochi ma un diritto di tutti", afferma Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo di Roma Capitale.

Durante la giornata, tanti i personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura che si sono sfidati nel Torneo “Una volée per la salute: la prevenzione scende in campo”, che prende il nome dallo slogan, scelto per la serie di appuntamenti del Tour 2024, presentato sul campo della Grande Stand Arena, lo scorso 4 maggio.

Fra i promotori dell’iniziativa, vi è il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “La qualità della vita di ognuno di noi – afferma il Ministro – migliora ogni volta che il nostro corpo si mette in movimento per svolgere attività sportiva, fisica, motoria, ma a questo obiettivo concorre, più in generale, la cultura della salute, attraverso l'adozione di stili di vita sani. Parte fondamentale di questo modello virtuoso è rappresentato dalla prevenzione, dalla capacità di interrogare, conoscere, analizzare il nostro corpo, periodicamente, giocando d'anticipo, in tutti i sensi. Tennis and Friends – Salute e Sport, si inserisce perfettamente in questa dimensione, non rappresentando solo una parentesi di quindici giorni, ma un'occasione d'incontro con la prevenzione, un'opportunità di conoscerne le varie forme, un allenamento a praticarla, perché diventi una naturale consuetudine, una corretta abitudine che va insegnata e praticata a partire dalla scuola. Per contribuire a volersi bene”.

“Lo sport è una scuola di vita, una forza aggregante e sociale di grande importanza. Tennis and Friends - Salute e Sport è un progetto in cui crediamo da sempre, consapevoli di quanto sia importante veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport siano fondamentali per la salvaguardia della salute e rappresentino un binomio indissolubile. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e influisce positivamente sui comportamenti sociali. Grazie al suo format originale Tennis and Friends - Salute e Sport è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione e la federazione che rappresento è sempre entusiasta di assecondare queste lodevoli iniziative”, spiega Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana di Tennis e Padel.

“Dopo il grande successo del primo appuntamento della Special Edition di una settimana fa al Foro Italico nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia abbiamo scelto di andare in piazza andando incontro ai cittadini per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita”, afferma Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis and Friends – Salute e Sport e ambasciatore del tennis nel mondo.

“Nella Regione Lazio stiamo assistendo a un grande cambiamento, secondo il modello previsto dal DM 77/22 che vede una integrazione trasversale dei servizi tra ospedale e territorio. La forte partecipazione istituzionale alla manifestazione Tennis And Friends – Salute e Sport, con la presenza tra gli altri del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Andrea Urbani, sottolinea proprio questo. Stiamo agendo in una logica di presa in carico flessibile dei bisogni di salute delle presone, sfruttando tutte le potenzialità all'assistenza territoriale, anche con la presenza ad iniziative di forte richiamo. Abbandoniamo i compartimenti stagni che impediscono processi di ottimizzazione e ragioniamo sulla prevenzione tenendo in considerazione l’impatto sulla salute degli ecosistemi in cui viviamo secondo l’approccio One Health”, afferma Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario della Asl Roma 1.

“L’edizione romana della manifestazione – spiega il professor Giorgio Meneschincheri, medico specialista in prevenzione, docente dell’Università Sacro Cuore e presidente di Tennis e Friends - Salute e Sport – esce per la prima volta dal Foro Italico e si sposta in una delle piazze più belle della Capitale. È uno dei traguardi della Special Edition che vuole sottolineare l’importanza della solidarietà, dell’accoglienza e della generosità andando incontro ai cittadini, promuovendo un programma di prevenzione al fine di superare i numeri e le aspettative già elevate degli scorsi anni. Con il Tour 2024 vorremmo raggiungere ancora più persone per spiegare che il tempo dedicato alla prevenzione è un tempo prezioso per sé e la famiglia”.

L’attività di prevenzione continuerà per tutta la durata degli Internazionali BNL d’Italia, fino al 19 maggio, negli open day messi a disposizione nelle strutture sanitarie della Asl Rm1, presso gli ambulatori di dietologia, malattie metaboliche (diabete e colesterolemia), cardiologia, odontoiatria, neurologia (cefalee), oncologia, melanoma oculare e il Punto informativo Anziani Team di Comunità.

L’evento è svolto in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sport e dei Giovani, la Federazione Italiana Tennis e Padel, la Regione Lazio, Salute Lazio e Asl Roma 1.

Il progetto Tennis & Friends – Salute e Sport ha ricevuto il patrocinio di Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Roma Capitale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Sport e Salute SpA e CONI, Croce Rossa Italiana; è sostenuto da Ministero della Salute, Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio e si svolge in collaborazione con la Federazione Italiana di Tennis e Padel.

Hanno partecipato, in qualità di Ambassador: Edoardo Leo, Federica Gentile, Marco Tardelli, Paola Turci, Sebastiano Somma, Sonia Bruganelli, Luigi Busà, Myriam Fecchi, Jimmy Ghione, Eleonora Daniele, Dario Marcolin, Paola Turci, Leonardo Metalli, Giuseppe Gambi, Stefania Orlando, Fasma.