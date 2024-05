Tennis and Friends a Piazza del Popolo per controlli gratuiti

Una giornata d'eccezione, in una delle più belle piazze di Roma, è quella da vivere sabato con ' Tennis and Friends - Salute e Sport' a Piazza del Popolo. Per la prima volta, l'edizione romana della manifestazione, nata nel 2011, esce dal Foro Italico, dopo il grande successo di pubblico e il celebrity match, arbitrato da Max Giusti, tra Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Fabio Fognini, si sposta nel centro della Capitale. Dalle ore 10 fino alle 19, a bordo del campo da tennis allestito dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, i medici e il personale sanitario della Asl Roma 1 e della Guardia di Finanza offriranno visite specialistiche gratuite senza prenotazione. In particolare, a Piazza del Popolo, verranno offerti: screening contro il Papilloma virus, con esecuzione di pap test, prenotazione screening oncologici dedicati ai residenti della Regione Lazio, prenotazioni Hcv per Epatite C (per i soli residenti della Asl Roma 1), visite nutrizionistiche e cardiologiche, Elettrocardiogramma, Tsa, ecodoppler dei vasi epiaortici, esami ematochimici di base. Durante la giornata, è prevista la partecipazione dei personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura che si sfideranno nel Torneo «Una volée per la salute: la prevenzione scende in campo», che prende il nome dallo slogan scelto per la serie di appuntamenti del Tour 2024, presentato sul campo della Grande Stand Arena, lo scorso 4 maggio.