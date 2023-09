Sora, riesce la notte bianca ma poi è caos traffico: liti e intervento della polizia

Tensione ieri sera nel centro di Sora mentre volgeva al termine la Notte Bianca dello Sport. In città tantissime persone per una manifestazione apprezzata e senz’altro riuscita. Per qualcuno il momento del rientro si è trasformato in un incubo con problemi ad uscire dai parcheggi e dalle strade nelle immediate vicinanze del centro in cui il traffico era congestionato. Insulti e qualche spintone fra automobilisti, tanto che è intervenuta la polizia per riportare la situazione alla calma, in particolare in via Santa Lucia. Ma disagi si sono registrati anche nei pressi del Parco Valente.