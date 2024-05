Enactus Roma, il 16 e 17 maggio le università italiane in sfida per il titolo di Champion

Al via l'ottava edizione della competizione nazionale di Enactus Italia Onlus il 16 e il 17 maggio a Roma. L'appuntamento itinerante vedrà 15 gruppi di studenti unviersitari sfidarsi per ottenere il titolo di Champion e rappresentare l’Italia alla Enactus World Cup 2024.

Una due giorni nel segno della sostenibilità, dell’innovazione e dello spirito imprenditoriale, arricchita da momenti di confronto con aziende e personalità di spicco e, per la prima volta, anche dall’Investor Day, che darà agli studenti l’opportunità di trasformare il proprio progetto sostenibile in una start-up.

Il programma

L'evento si svolgerà all'università Europea di Roma – Uer e riunisce l'intera community di Enactus Italia Onlus, l'organizzazione sociale, parte di una rete internazionale attiva in 33 paesi da oltre 70 anni, che solo nel Bel Paese coinvolge ogni anno oltre 250 studenti, conta ad oggi più di 200 alumni e decine di accademici di 25 atenei e rappresentanti aziendali, con l'obiettivo di formare giovani leader innovativi e consapevoli.



Grazie al Programma Enactus, infatti, gli studenti hanno accesso ad una piattaforma di apprendimento internazionale in collaborazione con Social Fare, che copre diverse tematiche, come l'identificazione dei problemi, la generazione di idee imprenditoriali e la valutazione dell'impatto sociale. Inoltre, grazie al supporto del socio fondatore Fondazione Caritro, gli studenti Enactus possono accedere al programma di pre-accelerazione in collaborazione con Wda, società di venture building co-fondata da Roberto Macina, volto a promuovere l'innovazione, la sostenibilità e la responsabilità sociale dei progetti a impatto nati in Enactus Italia, preparandoli per il lancio sul mercato.



Per l'ottava edizione della competizione più di un centinaio di studenti da 15 università italiane avranno l’opportunità di presentare i progetti e le idee imprenditoriali sostenibili a cui hanno lavorato nel corso dell’anno accademico.

La sfida inizia giovedì 16 maggio, alle ore 14.30, con la Opening Round of Competition: i 15 team Enactus, suddivisi in 4 League - League 1 Carlisle Brake & Friction, League 2 Clevertech, League 3 Dana e League 4 Randstad – si sfideranno in questa prima fase da cui sarà selezionato un team vincitore per ogni League.

Si prosegue quindi, venerdì 17 maggio, alle ore 10.30, con la Final Round of Competition, in collaborazione con UniCredit, in cui le giurie composte dai rappresentanti delle 26 aziende partner valuteranno la solidità economica e l’impatto sociale e ambientale dei progetti presentati. La National Competition si chiuderà quindi alle ore 16.15, con la Award Ceremony, in cui sarà premiato il National Champion Team 2024 che avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla Enactus World Cup 2024 in programma in Kazakhistan a ottobre: tre giorni all’insegna della collaborazione, competizione e della celebrazione dei risultati raggiunti da studenti provenienti da tutto il mondo, impegnati a generare il cambiamento attraverso l’azione imprenditoriale.



La giuria degli investitori

Per la prima volta l'Enactus Italia organizzerà anche l'Investor Day. Venerdì 17 maggio, dalle 13.30 alle 14.30, cinque innovativi progetti del programma di pre-accelerazione, selezionati e guidati da professionisti di Wda e validati con un Minimum Viable Product, saranno valutati da una giuria di investitori, tra cui Impatta4Equity che assegnerà un premio finale in denaro, permettendo alla squadra vincitrice di avviare la propria startup sostenibile e di contribuire a generare un impatto significativo.

I cinque progetti selezionati sono: Aiuko, l’app per rivoluzionare la nutrizione attraverso la tecnologia; BlueZone, il filtro per contrastare l'inquinamento da combustione domestica; Givit, la piattaforma che trasforma le abitudini di consumo attraverso il noleggio; Larix, il rivoluzionario materiale composito prodotto con legno di scarto e bioplastica tramite soli processi meccanici; e Oyster2Life, la rivoluzione circolare dei gusci d’ostrica che trasforma i rifiuti in opportunità.



Il confronto

La National Competition come da tradizione offrirà un momento di confronto con top manager e personalità di spicco da diversi settori, la Panel Discussion, quest’anno dal titolo “La Sfida.

Quando superare i limiti non ha limite”. Ne discuteranno venerdì 17 maggio, dalle ore 15.00: Fabio Comba, Direttore delle Risorse Umane di Kpmg Italia, Sonia Malaspina, Direttrice Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità Italia e Grecia di Danone Nutricia SpA società benefit, Davide Mazzanti, allenatore dell’Itas Trentino Femminile, e Julia Montevecchi, Studentessa di Sostenibilità e Alumna Enactus Italia, moderati da Giampaolo Musumeci, giornalista di Radio 24.



Orientamento per chi entro nel mondo del lavoro

Giovedì 16 maggio alle ore 16 si svolgerà la Enactus Career Fair, un’occasione per gli studenti Enactus e partner commerciali per esplorare nuove opportunità di collaborazione e trovare la perfetta combinazione per il loro futuro. Enactus, infatti, nel corso dell’anno offre ai suoi studenti un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, che include incontri di orientamento personalizzato, assistenza nella preparazione del curriculum, lettere di presentazione e gestione del proprio brand personale, nonché l'accesso alla Enactus Career Fair, che quest’anno vedrà la partecipazione di: Baldi & Finance, Bosch, Carlisle Brake & Friction, Gruppo Concorde, Kpmg,Randstad, Toyota e UniCredit.



Dibattito e documentario con gli Alumni

Il 17 maggio, alle ore 13.00 e alle ore 14.00, si terrà l’appuntamento Alumni4Change, promosso dal gruppo indipendente degli Alumni di Enactus Italia, che si propone di offrire spunti e informazioni di dibattito su tematiche ambientali e sociali di rilevanza globale, utilizzando un format coinvolgente e dinamico.

Uno dei momenti salienti sarà la proiezione in prima assoluta del documentario "Bike4Change", che racconta l'impresa straordinaria di Mirko De Pascalis, nominato Global Alumnus of The Year da Enactus Global. Mirko ha pedalato oltre 1200 km da Trento a Utrecht per partecipare alla World Cup 2023, promuovendo la mobilità sostenibile e l'operato internazionale di Enactus anche presso le sedi delle Nazioni Unite. Il suo viaggio incarna la determinazione e la passione per il cambiamento degli studenti, degli Alumni, dei business partner, della rete di Enactus, dimostrando che, sebbene ognuno di noi possa fare molto, è insieme che possiamo creare un futuro migliore.

Un'app gratuita per stringere rapporti

E grazie a Voys, partner della National Competition 2024, per tutti e due i giorni sarà offerto a tutti i partecipanti l'utilizzo gratuito della loro applicazione. L'app consente di connettersi e interagire con persone nelle vicinanze per sviluppare nuove relazioni personali o professionali ed ampliare la propria rete. Gli utenti avranno accesso alle informazioni e ai profili social delle persone con cui fanno match, mentre saranno loro a decidere quali dati condividere. Le persone possono essere individuate entro un raggio di 15 metri, promuovendo il contatto umano e creando un collegamento significativo tra il mondo digitale e quello reale.