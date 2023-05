Frosinone, oggi torna la Notte Bianca del licei classici al "Norberto Turriziani"

Anche quest’anno il liceo classico “NorbertoTurriziani “ di Frosinone partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico, manifestazione giunta alla nona edizione. L’evento, nato da un’idea del professore Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, è sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione , dall’Associazione Italiana di Cultura Classica.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 5 maggio, dalle ore 18:00 in 373 licei classici. Per la Notte Nazionale è stato anche confermato il partenariato, che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale . Tale accordo ha permesso negli anni e permetterà la diffusione dell’evento a livello nazionale. La grande novità di questa edizione è che ai licei italiani si sono uniti per la prima volta 9 licei stranieri, di cui due della Francia (addirittura uno di questi della remota Isola della Réunion), uno della Germania, due della Grecia, uno della Spagna e tre della Turchia.

Anche quest’anno prenderà magicamente forma l’idea del professore Rocco Schembra e, in contemporanea, i 373 licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Gli studenti di tutti i licei classici d’Italia si sono cimentati, come nelle passate edizioni, in un concorso poetico, sul tema della pace, ispirato al passo dello storico greco Erodoto che recita così: “Nessuno è così folle da preferire la guerra alla pace: in pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono i padri a seppellire i figli”. La poesia vincitrice verrà letta in tutti gli istituti dopo la sigla ufficiale della Notte.

La Notte Nazionale del Liceo Classico finalmente di nuovo in presenza, oltre ad essere una festa, volta alla promozione e alla salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana, rappresenta la testimonianza di un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, di puntare su una formazione di natura diversa, che non sostituirà quella tradizionale, ma che creerà un affiancamento didattico/metodologico in grado di arricchire il curriculum scolastico.