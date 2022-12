Roma, presentato in via del Nazareno il Progetto IusAmphisya-Locride 2025

A Roma, in un noto ristorante di via del Nazareno, nel centro politico della Capitale, si ritrovano oggi, dalle 19.30, i soci gourmand ed i giuristi delle due associazioni IusGustando e Bailliage Amphisya Calabria - Confrerié Mondiale de la Gastronomie Chaine des Rotisseurs per la presentazione del Progetto IusAmphisya-Locride 2025 ideato dall’avvocato Antonella Sotira.

Locride capitale della Cultura

Il percorso di rinascita sociale e culturale, iniziato nel 2000, culmina in una cerimonia di investitura a Cavalieri della Cultura e Paladini di Giustizia, per il sostegno della candidatura della Locride a Capitale della Cultura italiana per il 2025.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, non solo calabresi, giunti per sostenere il progetto, figurano il Presidente del Caf Cisal Francesco Greco, il Presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì, Mario Romano, Agostina Toraldo, Filomena Greco, Emanuela Mirabelli e Massimiliano Bonifazi. Fra gli esponenti dell’avvocatura il neo eletto Presidente della Camera Penale di Roma Gaetano Scalise, il Vice Presidente Giuseppe Belcastro, la Presidente della Camera Penale Militare Saveria Mobrici. Con il suggello della politica - dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, ai senatori Lavinia Mennuni, Mario Occhiuto, Dario Damiani, agli onorevoli Simonetta Matone ed Alfredo Antoniozzi - la cena inizia con la solenne benedizione di monsignor Luigi Francesco Casolini di Sersale.

Il raffinato menù di Franca Daffinà, arricchito dalle antiche ricette di Eva, si apre con la minestra del paradiso protagonista del libro di Antonella Pagano che si esibirà in versi e musica per ricreare la magia natalizia dei campanelli. Giò di Sarno rende omaggio alla napoletanità del Direttore Scientifico del progetto, il professor Antonio Palma, Presidente del Poligrafico Zecca di Stato.



