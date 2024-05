Nuovo accampamento su Via Castro Pretorio.

Una nuova realtà si è insediata su via Castro Petrorio, dove un crescente numero di clochard ha deciso di stabilire un accampamento improvvisato. La situazione sta rapidamente sfuggendo di mano, con tende che si estendono lungo tutta la strada, vestiti appesi agli alberi e montagne di rifiuti che si accumulano lungo i marciapiedi.

I residenti della zona sono preoccupati per la crescente presenza di persone senza fissa dimora e per le condizioni insalubri in cui versano. Commenta un residente: "I tentativi da parte delle autorità locali di gestire la situazione sono stati finora inefficaci, con la via che resta intasata e impraticabile per residenti e automobilisti."

Gli abitanti del quartiere chiedono un intervento immediato per risolvere il problema e ripristinare la normalità lungo via Castro Petrorio.

Alcuni sostengono che sia necessaria una maggiore presenza delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza della zona e proteggere i residenti.

Nel frattempo, i clochard continuano a vivere in condizioni precarie, senza accesso ai servizi igienici e alle risorse necessarie per migliorare le proprie condizioni di vita. La situazione è diventata un vero e proprio problema sociale che richiede una soluzione urgente da parte delle autorità competenti.