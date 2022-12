The Parioli English School: competenza e professionalità per un inglese su misura

Per conoscere il mondo in cui si vive, saper interpretarlo. Intenderne sfumature, scritte e parlate. In questo presente dai tratti talvolta futuristici, un punto fermo era e resta la conoscenza dell’inglese. Una chiave universale, da stringere con forza tra le mani, per cercare di sbloccare nuovi mondi. Ed è così che per chi volesse migliorare il suo inglese e ottenere le più prestigiose certificazioni riconosciute, ecco che a Roma con “The Parioli English School” tutto diventa possibile. Situata nel cuore del quartiere Parioli, fondata nel 1995, l’istituto nasce come risposta alla crescente richiesta di un nuovo modello d’insegnamento, che avvicini gli studenti di ogni età all'apprendimento della lingua in un modo naturale e sempre idoneo alle proprie esigenze. Con la direttrice degli studi, Alina Axinte, ecco il profilo di un istituto che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento sia per i più piccoli sia per i professionisti.



Com’è partito questo “sogno”?

L’idea principale era quella di creare un centro culturale, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’inglese. Dopo qualche anno, frutto dei risultati del lavoro svolto, ecco arrivare i riconoscimenti che rendono ora “The Parioli English School” una pietra su cui poter fondare e sviluppare la propria conoscenza dell’inglese. Basti pensare che da un bel po’ di anni siamo un istituto accreditato per la formazione degli esami Cambridge e la grande soddisfazione è che in pratica tutti “i nostri” li superano col massimo dei voti. Altra soddisfazione sono i riconoscimenti dal British Council, così come fornire tutti gli elementi che servono ad affrontare e superare l’esame IELTS, molto importante sia per chi affronta il mondo del lavoro sia per gli studenti. Insomma, possiamo dire che tanti passi in avanti sono stati fatti e tanti abbiamo in mente di farne.



Cosa distingue The Parioli English School?

Uno dei nostri punti di forza, da oltre 20 anni ormai, è che ci prendiamo cura di una fascia d’età più piccola rispetto alla maggior parte degli altri istituti. La nostra scuola apre le porte anche ai bambini che frequentano la prima elementare, dunque appena scolarizzati. Spesso ci siamo trovati a formare nel tempo intere famiglie ed è una cosa che ci inorgoglisce. Questo per quanto riguarda i più piccoli, ma poi ovviamente salendo con l’età l’obiettivo è sempre quello di cercare di modellare un percorso secondo la persona che abbiamo di fronte, i suoi impegni, le sue potenzialità. Insomma, come un vestito su misura.



Una scuola che può vantare tra gli alunni anche qualche personalità.

Verissimo e anche questa è una soddisfazione, vantiamo tra gli iscritti protagonisti del mondo dello spettacolo ma non solo: personalità, professionisti anche di altri campi che si affidano a noi per migliorare il loro inglese, anche in funzione dei nostri corsi dedicati a linguaggi specifici come quello il legale.



Esiste la possibilità di studiare a distanza?

Esiste, come c’è la possibilità del sistema misto. Se non si è in condizioni di uscire di casa, diamo la possibilità di seguire i nostri corsi anche da remoto mentre la rispettiva classe è normalmente in aula. Abbiamo strutturato corsi a distanza anche specifici, con studenti che hanno sposato il nostro progetto e ci seguono da Milano, Civitavecchia fino in Svizzera. Il nostro obiettivo è offrire un percorso dedicato secondo chi ci troviamo di fronte, ed è questo uno dei punti che cerchiamo di rendere ogni anno più forte.



La sua scuola mette al centro la cura del cliente, perché?

Il Customer Care è fondamentale, perché chi sceglie “The Parioli English School” deve avere la garanzia di essere seguito al meglio al fine della sua formazione e soddisfazione. Non curiamo solo giovani, ma anche professionisti che devono magari affrontare attività all’estero, in questo caso è fondamentale modellare il loro inglese anche dal punto di vista del linguaggio tecnico. Chi ci sceglie, è accolto subito da un team. Bisogna capire a che punto è il suo livello di inglese, le sue esigenze e la sua storia, tutto al fine di programmare al meglio il percorso più adatto. Per chi poi decide di affrontare con noi questa avventura, ci sono due incontri gratuiti di prova per poi partite con i corsi veri e propri, mettendo a disposizione i libri di testo in originale così come richiesto ad es. da Cambridge.



I programmi per il prossimo futuro?

A gennaio partiranno i laboratori di conversazione e un laboratorio per i più piccoli, dai sette anni a salire, con il tema “Inglese e Arte”. Gli insegnanti partiranno dai cosiddetti “graffiti” per poi creare delle vere e proprie opere d’arte all’esterno. L’ambiente inoltre è un tema cui teniamo molto. Da quest’anno abbiamo aderito al progetto “Zero Biossido di Carbonio che prevede, per ogni studente iscritto, il devolvere parte della sua quota di iscrizione alla piantumazione di alberi nel mondo. Chiunque affidi a noi la cura del suo inglese, contribuisce dunque anche al benessere del pianeta.



Per saperne di più vai su https://www.thepariolienglishschool.com/