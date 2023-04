Roma, ciak da brindisi: la fiction fa festa e il red carpet dà spettacolo

Neanche la pioggia ferma il giovane mondo della celluloide. Al Nuovo Cinema Aquila è viavai glam. Tra la folla del foyer si nota la minuta attrice Mariateresa Pascale, in giacca di velluto verde scuro, caschetto nero, jeans e tacchi bianchi. Al Pigneto l’occasione è d’eccezione. Si presenta la seconda stagione della serie “Canonico”, ambientata in una parrocchia, che catalizza in sala tutto il cast e tanti ospiti. Per il gruppo di attori della fiction oltre alla Pascale ci sono la fulva Manuela Bisanti, Benedetta Badaracco e il protagonista Michele La Ginestra, che arriva con il figlio Alessandro, al suo debutto come attore. Fuoco di flash. Appare l’altra star dell’opera, la volitiva Lucianna De Falco, direttamente da un set internazionale.

E ancora Federico Perrotta, Elisabetta Mandalari e Teresa Campus, in stilosa giacca verde. Sfilano gli ospiti, tra cui gli attori Maria Marchione, in lungo nero da sera scollato, Simone Gallo e Gianmarco Cro. E poi ancora, in questa passerella che non si arresta, le colleghe Franca Abategiovanni e Morgana Giovannetti che salutano l’attrice e regista Carmen Giardina.

«Al contrario di tante altre fiction come Don Matteo - dice il regista Peppe Toia mentre saluta gli amici - in questo movie il parrocco si occupa non di omicidi ma di problemi di vita quotidiana». Ecco altri attori come Andrea D’Adreagiovanni, in divertente giacca a righe, Lorenzo Balducci, in total black, la bruna Eugenia Bardanzellu, Ettore Nigro, Federico Lima Roque, Leonardo Pistella, Pietro De Silvia. Finalmente si va in sala. Breve saluto del regista e si proietta la prima puntata della nuova stagione. Michele La Ginestra veste di nuovo i panni di un sacerdote attorno al quale si raccoglie una comunità.

Cambiano i luoghi perché don Michele è stato trasferito in un’altra chiesa, e si aggiungono nuovi personaggi, tra cui il sindaco del paese che è una donna, interpreta dalla De Falco. Ed è proprio quest’ultima, nel corso del cocktail organizzato al primo piano del cinema dopo la visione, a commentare il suo personaggio: «Sono l’antagonista del parroco - dice l’attrice, dietro un paio di occhiali da sole da diva - una donna pronta a tutto». Applausi. Il brindisi è ovviamente al talento e allo humour.