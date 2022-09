Parroco scopre i ladri e li mette in fuga dalla canonica

Stavolta è il parroco a fermare i ladri e a metterli in fuga. Al centro della storia il parroco del quartiere Annunziata di Giulianova, don Ennio Di Bonaventura (foto). L'altra sera, all'imbrunire, due uomini - il parroco li ha descritti come dei giovani - stavano armeggiando davanti alla porta del suo ufficio, al piano terra dell'edificio ecclesiastico. Don Ennio, invece, stava uscendo dalla chiesa, li ha notati e si è messo a urlare: «Ma che cosa state a fare, cosa cercate?».



Scoperti dal sacerdote, i due giovani non hanno posto tempo ad indugi e si sono allontanati velocemente ed è qui che don Ennio ha potuto notare che si trattava di giovani. Poi si è avvicinato alla porta e ha scoperto che stavano scassinando la serratura per penetrare nell'ufficio. Il tentativo di furto in questo è stato prontamente sventato dal parroco, ma non a tutti andata così bene.



Sabato mattina i ladri sono penetrati nell'appartamento di M.D.B. sempre nel quartiere Annunziata, di fronte all'Hotel Corallo, ed hanno rubato soldi e preziosi sapendo che in quel momento nessuno era in casa: i ladri aveva spiato la famiglia mentre usciva di casa. Non solo, ma nella zona, si sono registrati altri furtarelli e anche qualche altro tentativo di effrazione.

I carabinieri avrebbero dei sospetti e stanno lavorando su una pista ben precisa che porterebbe in una chiara direzione, ma vanno ancora ricercati degli indizi per completare il quadro delle indagini. Sono in corso accertamenti, anche di natura tecnica, su impronte e segni lasciato lungo il passaggio dei ladri. Molto utili saranno le telecamere del sistema di video sorveglianza, pubbliche e private, poste nel quartiere e lungo la strada percorsa dai ladri per l'arrivo e la fuga. Si tratta sicuramente di persone che conoscono la zona, per averla già ispezionata o per aver l'appoggio in loco un basista che fornisce informazioni dettagliare su colpi mirati e presenza di forze dell'ordine.