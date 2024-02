Stregati da un amore lontanissimo

Al Vinile di via Libetta è tutto un viavai di attori, fan e curiosi. Complice il party organizzato in onore di “Un amore”, la nuova serie Sky che catalizza nella location, in primis, gli ammiratori dei protagonisti, gli amici e tanti attori. Iniziano ad apparire diversi colleghi come Sara Drago, in tailleur pantalone bianco, con il compagno Gianni D’Addario. Ecco Daniela Virgilio, in corto tubino nero. Ci sono Giampaolo Letta e i registi Sydney Sibilia e Roan Johnson. Sfilano Michela Andreozzi, Maurizio Lastrico, Lavinia Spingardi, di Skytg24, Andrea Roncato con la moglie, Nicole Moscariello, Luca Santoro con la fulva Lisa Guidi. E poi i supporter in attesa dei loro beniamini. E dopo tanto aspettare, arrivano le star, Stefano Accorsi, in blu scuro, e Micaela Ramazzotti, in gessato grigio, con il suo boyfriend Claudio Pallitto.

Ovviamente scortati dagli altri interpreti della serie.

Come Ottavia Piccolo, in originale collier di perle trasparenti. E ovviamente il regista Francesco Lagi. Tra uno scatto e l’altro, si prosegue con un goloso buffet a base di un mix di piatti emiliani e spagnoli, visto che la serie è ambientata a Bologna ma anche in Spagna. Quindi trionfo di tapas, churros e lasagne vegetariane. E ovviamente fiumi di sangria e champagne. Appare Andrea Duilio, amministratore delegato Sky Italia, con la moglie Raffaella. Qualcuno è molto interessato all’angolo delle cartoline, dove si può scrivere un messaggio d’amore e imbucarlo, con un vero francobollo, in una apposita buca. Un fatto che, a pochi giorni da San Valentino, ispira davvero molti i presenti. Proprio accanto al corner, ecco due zaini da viaggio, simbolo della storia proposta. E si parla molto della serie. Ovvero di lettere di cui nessuno sa, scambiate per una vita intera. Di occasioni mancate e colte e del tempo che passa, che cambia e consuma. Di un amore che non è mai stato, e che per questo non può finire. Una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza, ambientata fra Bologna e la Spagna e raccontata in sei episodi lungo due linee temporali distinte. Poi tutti in pista con la notevole band di quattro elementi “Rudy e i Baleras”, per ballare ritmi swing tra anni Venti e Sessanta. E ci si scatena fino a tardi su luci diffuse.