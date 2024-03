Micaela Ramazzotti confessa un amore segreto: «Siamo stati bravi e non siamo andati oltre»

Dal debutto alla regia con "Felicità", Leone del pubblico alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, a nuovamente attrice protagonista nella nuova serie "Un amore" di Francesco Lagi in cui interpreta un personaggio diverso dalla solite donne a cui ha dato un corpo e una voce in carriera. A Il Secolo XIX, Micaela Ramazzotti, parla di Anna, il suo nuovo personaggio: «Una grande bugiarda, fulcro di due amori diversi. Da una parte il compagno e la stabilità di famiglia e progetti condivisi, dall’altra un amore segreto, passionale. È una grande traditrice, stacon un uomo e pensa all’altro».

Una donna che ama due uomini. «Dietro a un tradimento c'è l’incapacità di rivelare il piacere, la frenesia, la follia febbrile di un amore segreto.

Almeno nel caso di Anna, che ha due uomini che la corteggiano, nonostante lei sia molto incerta su cosa fare. Non sa prendere una decisione».

Micaela Ramazzotti e quell'amore segreto

Anche per Micaela c'è stato un amore che non è riuscita a togliersi dalla testa. «Un amore mai consumato. Un amore non detto, ma provato da entrambi. Non ci siamo mai sfiorati, non poteva nascere nulla per tante complicanze che avevamo, ma c’era, l’affinità era forte e si sentiva. Non siamo andati oltre, siamo stati bravi e abbiamo avuto grande rispetto: è rimasto lì, quell’amore.Tra le cose mai esplose».

Oggi per Micaela, racconta ancora al quotidiano di Genova, «l’amore è un sentimento disinteressato, fatto di supporto, tifo, armonia, desiderio di costruire un futuro insieme. L’amore è una parola che pesa, all’inizio è tormento e passione,poi deve trasformarsi in qualcosa di libero, con progetti di vita condivisi. È soprattutto scelta, la scelta di stare con qualcuno con cui si sta bene e si instaura un clima di serenità e fiducia reciproca. E tanto divertimento, o la coppia rischia di appiattirsi».

E invece quando finisce un amore? «Quando viene a mancare la comunicazione, non c’è più nulla da dire e ci si rifugia in se stessi».

Più di dieci anni passati con Paolo Virzì e tante domande sul perché è finita. «Faccio l’attrice, so che tutto quello che faccio diventa pubblico. Una storia come la nostra, regista-attrice, con dei film importanti fatti insieme, è normalesusciti l’interesse della gente». Poi specifica: «L’unica cosa che mi fa pensare è che chiedano più a me che a Paolo di questioni sentimentali, ma questo da sempre. Si tende a fare certe domande più alle donne che agli uomini».

Micaela Ramazzotti ha desirato "tantissimo" diventare mamma. «Volevo diventare mamma a vent’anni, pensieri da ragazza, oggi so cosa significa essere madre e anche che esistono tante forme di maternità. Jacopo e Anna? Sono molto fiera di entrambi, hanno una grande gentilezza e un’educazione per cui mi faccio tanti complimenti».