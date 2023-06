La Pellicola d'oro 2023 a via Veneto: i premi speciali, i riconoscimenti e le nomination. L'evento il 24 giugno a Roma

Via Veneto si veste a festa pronta per accogliere, La Pellicola d’Oro: il premio assegnato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano con l’obiettivo di portare alla ribalta quei mestieri che ricoprono un ruolo fondamentale per la realizzazione e il successo di un film.

La pellicola d'Oro 2023, l'evento

Il Premio, che è giunto alla sua XIII edizione, è promosso e realizzato da Enzo De Camillis, Direttore Artistico della Associazione Culturale S.A.S. Un evento reso possibile grazie alle preziosa collaborazione con l’Assessorato a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, con la Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionale di Roma Capitale, con l’Associazione Via Veneto, con la direttrice artistica de Allegrio e della Fitel Nazionale che ci segue da sempre.

La serata-evento della premio si svolgerà il 24 giugno alle 20,30 con alle spalle la splendida cornice di Porta Pinciana, sarà condotta da Sabina Stilo e avrà come protagonisti gli artisti e i tecnici votati da una giuria composta da 260 professionisti protagonisti del mondo del cinema e della fiction. Accanto alle cinquine dei finalisti delle diverse categorie, i cui nomi saranno svelati nel corso della serata, saranno assegnati anche gli speciali premi alla carriera.

Quest’anno i premiati sono: Nancy Brilli, Christian De Sica, Eleonora Giorgi. Inoltre, verrà dato un riconoscimento per la loro attività artistica negli anni '60 in via Veneto anche ai fotografi: Rino Barillari, Marco Geppetti e Maurizio Riccardi. Per la prima volta il Premio renderà omaggio alle maestranze italiane presenti all’estero grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e Rai Italia.

Le nomination de La Pellicola d’Oro 2023

Cinema

Direttore di Produzione

Marco Milani – L’IMMENSITÀ

Matteo Leurini – BLA BLA BABY

Elda Baldi – ERA ORA

Damiano Scotti – BRADO

Massimiliano Pisechi – C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE

Operatore di Macchina

Emiliano Fiore – ESTERNO NOTTE

Riccardo Filippini – BRADO

Stefano Tria – LE OTTO MONTAGNE

Roberto Gentili – IL PRINCIPE DI ROMA

Andrea Grossi – AMERICA LATINA

Capo Elettricista

Giuseppe Meloni – ERA ORA

Antonio La Barbera – GLI IDOLI DELLE DONNE

Francesco Galli – SICCITÀ

Mauro Pescetelli – IL MIO NOME È VENDETTA

Virginio Palone – AMERICA LATINA

Capo Macchinista

Fabio Albero – SICCITÀ

Cristiano Biagioli – I CASSAMORTARI

Sandro Fabriani – IL FILO INVISIBILE

Luciano Mastropietro – IO SONO L’ABISSO

Roberto Fucci – BRADO

Attrezzista di Scena

Claudio Stefani – IO SONO L’ABISSO

Alessandro Mele – TI MANGIO IL CUORE

Gianni Bardi – IL FILO INVISIBILE

Marco Aureli – IL PRINCIPE DI ROMA

Roberto Benetti – BRADO

Sarta di Scena

Gianna Di Folco – IL PRINCIPE DI ROMA

Aurelia Sartorio – TI MANGIO IL CUORE

Sabrina Fabrizi – I CASSAMORTARI

Gianna Taddeo – ESTERNO NOTTE

Valentina Vocale – …ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!

Tecnico di Effetti Speciali

Chiara Fieriani – I VIAGGIATORI

Franco Sabelli – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Elio Terribili – IL MIO NOME È VENDETTA

Andrea Colagrossi – TI MANGIO IL CUORE

Roberto Ricci – BRADO

Sartoria Cineteatrale Tirelli – AMERICA LATINA RO.CA.GI.

Russo Castello – ESTERNO NOTTE

Missoni – AMERICA LATINA

Nori – ESTERNO NOTTE

Anna Mode – IL PRINCIPE DI ROMA

Capo Costruttore

Carlo Furlan – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Corrado Corradi – BRADO

Antonio Russo – ESTERNO NOTTE

Giacomo Celentano – IL PRINCIPE DI ROMA

Massimo Chessari – L’IMMENSITÀ

Storybord Artist

Francesca Ferrara – QUEL POSTO NEL TEMPO

Pietro Scola Di Mambro – L’IMMENSITÀ

Marco Valerio Gallo – IL MIO NOME È VENDETTA

Cristiano Donzelli – ESTERNO NOTTE

Alekos Diacodimitri – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Maestro d’Armi Samuele Brancato – ESTERNO NOTTE

Ottaviano Dell’Acqua – IL PRINCIPE DI ROMA

Franco Maria Salomon – L’IMMENSITÀ

Emiliano Novelli – IL MIO NOME È VENDETTA

Diego Guerra – LE OTTO MONTAGNE

Creatore di Effetti Sonori

Andrea Caucci – …ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!

Franco Galliano – I VIAGGIATORI

New Digital – ESTERNO NOTTE

Thomas Giorgi – LE OTTO MONTAGNE

Gianluca Basili – LA CENA PERFETTA

Miglior Attore

Fabrizio Gifuni – ESTERNO NOTTE

Saul Nanni – BRADO

Marco Giallini – IL PRINCIPE DI ROMA

Alessandro Borghi – THE HANGING SUN

Francesco Montanari – ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO

Miglior Attrice Juju Di Domenico – ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO

Miriam Leone – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Margherita Buy – ESTERNO NOTTE

Giovanna Rei – QUEL POSTO NEL TEMPO

Elodie Di Patrizi – TI MANGIO IL CUORE

Serie TV

Direttore di Produzione

Neri Migani – ROMULUS

Paola Vargas – CHRISTIAN

Fabio Carlà – BANG BANG BABY

Operatore di Macchina

Sebastiano Bazzini – THE BAD GUY

Emiliano Fiore – BANG BANG BABY

Stefano Salemme – LE FATE IGNORANTI

Capo Elettricista

Maurizio Matania – L’AMICA GENIALE

Valerio Gorga – VINCENZO MALINCONICO

Maurizio De Pol – THE BAD GUY

Capo Macchinista

Alessio Lampazzi – LE FATE IGNORANTI

Marco Santarelli – ROMULUS

Flaviano Ricci – THE BAD GUY

Attrezzista di Scena

Maurizio d’Achille – NOI

Michael Ceracchini – CHRISTIAN

Roberto Ricci – MONTEROSSI

Sarta di Scena

Gianna Taddeo – ESTERNO NOTTE

Tamara Ventrice – LE FATE IGNORANTI

Melissa Anzellotti – ROMULUS

Tecnico di Effetti Speciali

Maurizio Corridori – SOPRAVVISSUTI

Renato Agostini – ESTERNO NOTTE

Paolo Ricci – NERO A METÀ 2

Sartoria Cineteatrale

La Fabbrica del Costume – DIVISI COME DUE GOCCE D’ACQUA

Anna Mode – CHRISTIAN

La Bottega di Alice – IL RE

Capo Costruttore

Luigi Sergianni – I DELITTI DEL BARLUME

Rossano Grasselli – BANG BANG BABY

Simona Balducci – THE BAD GUY

Story Bord Artist

Marco Letizia – ROMULUS

Giordano Saviotti – SOPRAVVISSUTI

Marco Valerio Gallo – LE FATE IGNORANTI

Maestro d’Armi Stefano Mioni – MÀKARI

Emiliano Novelli – BANG BANG BABY

Marco Pancrazi – BORIS 4

Creatore di Effetti Sonori

Simone Chiossi – MÀKARI

Fabrizio Quadroli – CHRISTIAN

Thomas Giorgi – THE BAD GUY

Attore Protagonista

Massimiliano Gallo – VINCENZO MALINCONICO

Luigi Lo Cascio – THE BAD GUY

Fabrizio Gifuni – ESTERNO NOTTE

Attrice Protagonista

Serena Rossi – MINA SETTEMBRE

Claudia Pandolfi – THE BAD GUY

Silvia D’Amico – CHRISTIAN

Chi ci sarà

Hanno già garantito la presenza l'Assessore ai grandi eventi del Comune di Roma l'On.