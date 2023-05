Reunion in arrivo per le Spice Girls. L'annuncio di Mel B: «Un progetto misterioso... E stavolta ci sarà anche Victoria»

«Abbiamo un gruppo WhatsApp tutte noi e ci teniamo in contatto. Solo che Victoria è stata molto impegnata con la sua linea di moda e vuole stare vicino a David e ai loro figli. È solo una questione di tempi giusti. E li abbiamo trovati. A breve faremo un annuncio». Mel B rilascia questa dichiarazione a tabloid inglesi e a una tv canadese e per il mondo dei fan delle Spice Girls è fatta: reunion in arrivo. Anche con la “restia” Victoria Beckham. «La mia teoria è che se lo ripeto, succederà. Ma in realtà stiamo progettando di rilasciare una dichiarazione» spiega la cantante, al secolo Melanie Janine Brown, 47 anni, che aggiunge, «Non posso rivelare di cosa si tratti perché stiamo finendo di perfezionare quello che faremo insieme, tutte e cinque, ma sarà qualcosa che il pubblico amerà».

Victoria Beckham

E proprio quel “tutte e cinque” ha fatto presumere che anche Victoria Beckham (49 anni), la quale in passato aveva declinato inviti e smentito un eventuale ritorno, potrebbe tornare sul palco insieme alle compagne. Le Spice Girls hanno lasciato intendere che è in cantiere un evento misterioso, ma non è chiaro se si tratti di una vera e propria reunion. Mel B ha dichiarato al The Sun che il gruppo sta dando gli ultimi ritocchi a un nuovo progetto che sarà svelato “molto presto”. Insistendo che parteciperanno tutte.

Posh Spice

Nel novembre 2018, le Spice Girls annunciarono un reunion tour negli stadi inglesi, in programma l’estate successiva, senza però Victoria Beckham. Oggi l’iconica band britannica è in procinto di comunicare un nuovo progetto, al quale pare proprio che prenderà parte anche la mitica Posh Spice.

L'incoronazione

Stando a molti tabloid inglesi, infatti, le Spice Girls avrebbero rifiutato l’invito di Buckingham Palace a esibirsi al concerto per l’incoronazione del sovrano, avvenuta il 6 maggio scorso. Le ragazze simbolo del pop britannico hanno incontrato Carlo in diverse occasioni nel corso della loro carriera. La prima volta fu nel 1997 al Princess Trust Concert di Manchester, quando la girl band era all’apice. E l’incontro fu memorabile (atteggiamenti “dissacranti” per il protocollo reale) e memorabile fu il bacio stampato da Geri Halliwell e Mel Brown al Principe Carlo, lasciandogli segni di rossetto rosso sulla guancia. I fan speravano che per l’occasione dell’incoronazione sarebbero salite sul palco tutte e cinque.

Olimpiadi di Londra 2012

Come nel 2012. E invece... dovranno attendere ancora un po’. L’ultima volta insieme per Geri “Ginger” Halliwell, Victoria “Posh” Adams, Emma “Baby” Bunton, Melanie “Scary” Brown e Melanie “Sporty” Chisholm è stata durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012. Evento che segnò anche l’addio alla musica di Victoria. La signora Beckham non ha nemmeno partecipato al tour che le altre quattro Spice hanno organizzato negli stadi nel 2019. Ma a breve le magnifiche cinque potrebbero ribaltare la loro storia.