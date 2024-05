Roma non è una sola: le 27 città omonime in giro per il mondo

La nostra Roma è la città eterna, chiamata così grazie Il primo vero utilizzo dell'espressione Roma città eterna lo si deve al poeta latino Albio Tibullo il quale, celebre autore erotico dell'epoca, scrisse “Romulus Aeternae nondum formaverat Urbis moenia” che può essere tradotto come “Né ancora aveva Romolo innalzato le mura dell'Eterna Urbe”. Esistono altre 27 città a chiamarsi con lo stesso nome. Roma, Italia (Europa); Roma, Svezia (Europa); Roma, Romania (Europa); Roma, Lesotho ( Africa ); Rome, Georgia, USA (Nordamerica); Rome, Illinois, USA (Nordamerica); Rome, Indiana, USA (Nordamerica); Rome City, Indiana, USA (Nordamerica); Rome, Iowa, USA (Nordamerica); Rome, Kentucky, USA (Nordamerica); Rome, Maine, USA (Nordamerica); Rome, New York, USA (Nordamerica); Rome, Ohio (Adams County), USA (Nordamerica); Rome, Ohio (Morrow County), USA (Nordamerica); New Rome, Ohio, USA (Nordamerica); Rome, Oregon, USA (Nordamerica); Rome, Pennsylvania, USA (Nordamerica); Rome, Tennessee, USA (Nordamerica); Rhome, Texas, USA (Nordamerica); Roma, Texas, USA (Nordamerica); Rome, Wisconsin (Adams County, town), USA (Nordamerica); Rome, Wisconsin (Adams County, community), USA (Nordamerica); Rome, Wisconsin (Jefferson County), USA (Nordamerica); Colonia Roma, Messico (Nordamerica); Mata Roma, Brasile (Sudamerica); Roma, Perù (Sudamerica); Roma, Queensland, Australia (Oceania). Ogni città è caratterizzata dal proprio paesaggio, cultura e storia che la rende, quindi, unica nel suo genere nonostante lo stesso nome. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN