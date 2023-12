Karaoke Indie torna Roma: il 1° dicembre al Monk il concerto in cui lo spettatore diventa protagonista

Karaoke Indie torna a Roma stasera, 1 dicembre, al Monk. In questo format, nato nel 2019 a Bologna, lo spettatore diventa protagonista. A inizio live, infatti, c’è la possibilità di prenotarsi per cantare direttamente sul palco il proprio brano preferito, scelto da un “menù” di trenta successi della musica indie. L’obiettivo della serata è regalare alle persone emozioni diverse dal classico karaoke e permettergli di provare l’esperienza di esibirsi davanti a un pubblico numeroso. È l’occasione, per una sera, di indossare i panni del frontman di una band, composta, in questo caso, da quattro elementi: batteria, basso, voce e chitarra, tastiere e synth

Negli ultimi due anni, 40 città italiane toccate, circa 200 date di cui 180 sold-out, oltre 100.000 biglietti venduti: dal Monk di Roma al Dumbo di Bologna, da BASE di Milano all’off di Modena, il Viper di Firenze, Spazio211 di Torino, l’afterlife di Perugia.

E ancora: Livorno, Catanzaro, Reggio Emilia, Palermo, Siracusa, Lamezia Terme, Verona e Napoli.

Un successo conclamato lungo tutto lo stivale quello di Karaoke Indie perché la musica, si sa, è un fil rouge capace unire tutti, da Nord a Sud.

Ad arricchire ulteriormente le serate, in chiusura al concerto, si balla con Indie Club, il dj set di Fabio Nirta che fino a notte fa ballare interi locali con i pezzi di Blanco, dei Pinguini Tattici Nucleari e di molti altri.

PROSSIME DATE

02 dicembre – OFF @MODENA – h22.00 (XMAS EDITION)

07 dicembre – DUMBO @BOLOGNA – h21.30 (XMAS EDITION)

15 dicembre – MONK @ROMA – h21.30 (XMAS EDITION)