Foligno, occupazione suolo pubblico senza autorizzazione: scattano multe per le attività. Controlli anche per karaoke e musica dal vivo. In azione la polizia locale.

FOLIGNO - Sulla base di controlli agli esercizi pubblici, gli agenti della polizia municipale di Foligno hanno elevato 5 sanzioni di cui 3 per occupazioni di suolo pubblico (strutture all’aperto, tavolini) effettuate senza alcun titolo autorizzativo e 2 perché i titolari non rispettavano le prescrizioni (orari e dimensioni) delle occupazioni autorizzate. Nelle scorse settimane 2 degli esercizi pubblici sanzionati in questa occasione, avevano già ricevuto il medesimo provvedimento. Gli interventi eseguiti fanno parte del controllo del territorio effettuato in ambito cittadino, in particolare nelle zone del centro storico e limitrofe, in particolare di quelle già oggetto anche in passato di segnalazioni o esposti da parte dei residenti per disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi o comunque per il verificarsi di situazioni contrarie al decoro, diversi pubblici esercizi sono stati oggetto di controlli da parte delle pattuglie del comando, in orari pomeridiani, serali e notturni. Ne sono stati ispezionati diversi, anche al fine di verificare i titoli autorizzativi correlati all’effettuazione di spettacoli, karaoke o comunque musica dal vivo nonché per verificare le prescrizioni impartite nelle relative autorizzazioni.