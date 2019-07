Savona, spara e uccide la ex moglie in uno stabilimento balneare e fugge: è caccia all'uomo

Sparatoria a Savona in uno stabilimento balneare: un uomo ha fatto fuoco e ucciso la ex moglie 35enne durante una serata di karaoke al ristorante del bagno 'aQuariò a Savona. Un'altra donna è stata ferita gravemente e una bambina è stata colpita di striscio. L'uomo è entrato dalla spiaggia è ha sparato tra la gente. Prima di colpire la ex, l'uomo avrebbe gridato qualcosa alla donna: «Ti ricodi di me?». Sul posto carabinieri e ambulanze. L'uomo è fuggito armato di pistola.

Ultimo aggiornamento: 00:35

