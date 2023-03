Salvini e Meloni al karaoke, abbracci e acuti sulle note di De Andrè alla festa per i 50 anni del ministro

Serata karaoke per Matteo Salvini e il premier Giorgia Meloni in occasione della festa di compleanno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti organizzata in un agriturismo sul lago di Como dalla compagna Francesca Verdini. Presente al party per festeggiare i 50 anni di Salvini molti amici e colleghi esponenti del centrodestra.

Il presidente del consiglio ha raggiunto la location, dopo l'incontro di ieri con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al fianco del compagno Andrea Giambruno.

Il video della performance canora dei due, che si abbracciano sulle note della canzone di Marinella, è stato postato nella notte da Nicola Porro su Instagram.

