Laura Pausini e il primo karaoke al mondo con droni sui cieli di Roma

In occasione dell’uscita del film Laura Pausini: Piacere di conoscerti, dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo, è stato organizzato uno show sorprendente, unico nel suo genere, lo #Staraoke: un karaoke interamente realizzato con uno sciame di droni. Dalla magica cornice del Parco Archeologico del Colosseo una performance live esclusiva di Laura Pausini, regina del pop internazionale, amata in tutto il mondo, dedicata ai suoi fan e unita ad una coreografia spettacolare con 500 dispositivi che hanno sorvolato le meraviglie dei Fori Imperiali, ad un’altezza di oltre 100 metri. Una vera sfida che ha combinato creatività e tecnologia, sincronizzando la musica e il testo della canzone ‘Scatola’ di Laura Pausini, brano originale del film, con le evoluzioni dei droni per comporre le strofe chiave del brano, larghe circa 140 metri ed alte 65. Uno spettacolo unico e suggestivo per oltre 2000 spettatori che il 5 e 6 aprile hanno assistito dal vivo allo Show, che ha dimostrato ancora una volta il legame di Laura Pausini con i suoi appassionati fan. (Servizio a cura di Eva Carducci)