Roma, notte rosa per brindisi da Barbie: celebrità stregate da pizza e cocktail da "bambola"

Per Barbie anche il tramonto si tinge di rosa. Mancava solo il sottofondo musicale della hit-tormentone “I’m a Barbie girl” di Aqua, ma l’effetto Barbie world era un incanto. Soprattutto in termini di gusto, tra delizie del forno e cocktail scintillanti. La Barbie mania contagia anche una cucina storica come quella del maestro pizzaiolo Daniele Frontoni che ha sfornato la sua speciale “Barbie Pizza” a suon di impasti e condimenti rigorosamente rosa. E il suo “tempio” sotto le stelle, la terrazza privata più grande di Roma affacciata sulle rovine dell’Acquedotto Felice a pochi passi dalla stazione Tuscolana, ha ospitato la festa più rosa della stagione, che ha contagiato celebrità e giovani creativi per brindare all’estate. E via col valzer di cin cin e sorrisi lungo le tavolate tra amici “stellari” in un clima di genuina convivialità. Spicca Leonardo Bocci, attore e creatore di video virali sui social amatissimi dal pubblico romano e romanista, protagonista, di recente, con Claudio Colica e Andrea Dianetti nel video comico “Quando vuoi rilassarti in barca”. Ad accompagnarlo, la fidanzata Marzia Armaroli, sulla rete nota come “creativadispersiva”.

Emoziona sempre Arturo Mariani, noto influencer, life coach e scrittore, fondatore della Roma Calcio Amputati, reduce dalla presentazione in Senato del suo ultimo libro “Proabilità”, con la compagna in dolce attesa Maria Laura Rinaldi. Brilla di simpatia l’attrice Roberta Pompili e il collega Marco Anacleti, allievi del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno, entrambi scelti da Frontoni per il cortometraggio “Maledetta primavera”, dedicato al primo anno di professionismo del calcio femminile.

Flash e selfie per la bella Paola Pessot, pronta al ritorno al cinema con il film “30 anni di meno” che la vede accanto a Luca Vecchi e Nino Frassica. Sperimentano l’impasto rosa anche la speaker radiofonica Luigia Luciani con Frederic Salamone di playfootvolley, che promuove la pallavolo con i piedi, nuova moda sportiva da spiaggia lanciata da idoli del mondo del calcio come Aldair, Bobo Vieri e Max Tonetto. Non si perde il pink party neanche il giovane Nicholas Quatti, conduttore del D-Show sul digitale terreste. E allora, via con il BarbieFizz Gin creato dalla crew 16Birra capeggiata da Juri Roazzi e Giulia Segatore, un mix di sciroppo di zucchero, lime, granatina, soda al pompelmo. Un cuore di dolce fresco come perfetto abbinamento con l’impasto rosa della pizza, l’ultima invenzione acqua e farina di Frontoni a suon di barbabietola e fragole. E si pensa anche al mare, visto che il locale devolve parte degli incassi alla Sea Shepherd impegnata nella tutela degli habitat marini.