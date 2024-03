Oscar 2024, la classifica degli attori più pagati di Hollywood

Venerdì 8 Marzo 2024, 17:40

Margot Robbie, star di Barbie e la più giovane Paperona del cinema, guadagna 59 milioni di dollari, mentre Adam Sandler domina la classifica con 73 milioni. Chi lo avrebbe mai detto? Il comico è al vertice dei più pagati di Hollywood secondo Forbes. Sandler ha accumulato 73 milioni grazie a un tour comico e al successo di Netflix "Murder Mystery 2". Al terzo posto troviamo Tom Cruise con 45 milioni, seguito da Ryan Gosling e Matt Damon a quota 43. Jennifer Aniston è sesta con 42 milioni, mentre Leonardo DiCaprio e Jason Statham condividono il settimo posto con 41 milioni. La top ten include anche Ben Affleck (38 milioni) e Denzel Washington (24). La predominanza maschile nella lista riflette la realtà di Hollywood, nonostante il successo di Barbie. Margot Robbie ottiene la maggior parte dei suoi guadagni da Barbie e da ruoli di produttrice, mentre i film di Sandler sono prevalentemente su piattaforme streaming come Netflix. Questo suggerisce che il futuro potrebbe vedere le piattaforme digitali come principale fonte di guadagno per le star. La presenza limitata delle protagoniste femminili nei film di successo del 2023 evidenzia una tendenza preoccupante confermata da uno studio dell'University of Southern California.