Margot Robbie e Greta Gerwig escluse dagli Oscar, Ryan Gosling (unico nominato) commenta: «Non può esserci Ken senza Barbie»

Non c'è posto per Barbie agli Oscar. O almeno, non per Margot Robbie e Greta Gerwig. Nonostante le otto nomination ottenute dalla pellicola campione di incassi in tutto il mondo, sui social (e non solo) non si fa che parlare dell'esclusione dalle candidature della protagonista e della regista del film, snobbate dagli addetti ai lavori. Un fatto, questo, commentato anche da Ryan Gosling, che è riuscito invece ad ottenere la nomination come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Ken.

Le reazioni

Se per "Barbie Stereotipo" essere snobbata dall'Academy avrebbe rappresentato la "normalità", non si può dire lo stesso per Margot Robbie, esclusa a sorpresa dalla nomination come migliore attrice protagonista.

Non se lo aspettava lei, non se lo aspettava la sua regista Greta Gerwig e non se lo aspettava nemmeno il suo Ken, interpretato da Ryan Gosling. Nonostante le otto candidature, il film campione di incassi del 2023 non è riuscito infatti a conquistare quelle più importanti, come "miglior film", "migliore attrice protagonista" e "miglior regia". Un fatto, questo, che sta facendo molto discutere non solo i fan della pellicola, ma anche gli stessi attori.

Il commento di Ryan Gosling

Dopo la cerimonia di ieri, infatti, anche Ryan Gosling ha commentato la decisione dell'Academy, sottolineando tutto il suo dissenso: «Non può esserci Ken se non c’è Barbie, e non può esserci un film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più meritevoli per questo film storico celebrato in tutto il mondo. Nessun altra persona potrebbe ottenere un premio per questo film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio». Infatti, se Barbie non è riuscita ad entrare nella cinquina delle migliori attrici, ci sono riusciti invece Ken e Ryan Gosling, candidato come miglior attore non protagonista. Nessun commento invece dalle due escluse, colte probabilmente alla sprovvista. Erano in molti, infatti, a dare per scontata la loro candidatura per i due premi, considerando che era stato proprio il lavoro notevole di entrambe a contribuire alla buona riuscita e al successo del film. Una pellicola che «non si è diretta da sola», come commentato anche dalla giornalista ed ex direttrice della comunicazione della Casa Bianca Jennifer Palmieri, che ha sottolineato la gravità dell'esclusione della regista dalle nomination. Dello stesso parere anche l'attrice America Ferrera (candidata al premio come miglior attrice non protagonista), che ha detto di essere «incredibilmente delusa» dall’esclusione di Robbie e Gerwig.