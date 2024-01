Oscar 2024, le nomination: con Garrone l'Italia torna in finale. Record di candidature per "Oppenheimer"

Matteo Garrone riporta l’Italia in finale all’Oscar. “Io Capitano”, il potentissimo film del regista romano dedicato al viaggio-odissea verso l’Europa di due giovani immigrati senegalesi, ha ottenuto la nomination nella categoria Best International Feature Film. Nella notte dei premi, in programma a Los Angeles il 10 marzo, dovrà vedersela con “Perfect Days” di Wim Wenders che corre per il Giapone, lo spagnolo “La società della neve” di Juan Antonio Bayona, il tedesco “The Teacher’s Lounge” Ilker Çatak, l’inglese “The Zone of Interest” di Jonathan Glazer. L’Italia non entrava in finale agli Oscar dal 2022, l’anno di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino che venne però battuto dal giapponese “Drive my car”.