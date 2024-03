Oscar 2024, chi vincerà? Dalle nomination ai favoriti, ecco cosa sappiamo (e dove vederli)

Oscar 2024, ci siamo (o quasi). A meno di una settimana dall'assegnazione del premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, il toto vincitori comincia ad essere sempre più incandescente. Da "Oppenheimer" a "Barbie", passando per "Povere Creature!", "Past Lives" e "Killers of the Flower Moon", mai come quest'anno così tanti film sono in pole per la vittoria. Nell'incertezza più totale per quanto riguarda il premio della migliore pellicola cinematografica, gli scommettitori sono però più sicuri per i riconoscimenti dedicati ai migliori attori e attrici.

Come si vince un Oscar? Sesso, soldi, spin-doctor e pubblicità: la strategia Weinstein non è mai finita