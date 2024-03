Da Santa Severa a Fregene, sapore d'estate per le star

Il cambio dell’ora segna il ritorno dell’aria e della voglia di mare, combine amata e che tiene banco per i romani e i volti noti pronti a tornare sulle battige del litorale romano, dove trovano rifugio nelle ore più calde di una primavera che ha sempre più il sapore dell’estate. E i primi giorni della nuova stagione riportano a riva una come Marina Suma che quel “Sapore di Mare” lo conosce a menadito o ancor meglio, da ben quarant’anni. Tanti sono infatti gli anni che la separano da quel primo ciak salmastro battuto dai fratelli Enrico e Carlo Vanzina che, proprio in questo periodo di quattro decenni or sono, chiudevano il loro primo set di un film che ha dettato le regole di un nuovo genere di commedia all’italiana. Quella vacanziera, che ha donato alla Suma l’amore dei cinefili per scene immortali, come quella in cui si dice addio con Jerry Calà, al termine di una bollente estate degli anni ’80. Per l’amata attrice la scelta è ricaduta su Santa Severa, a due passi dall’ultimo set in cui ha girato con la sua troupe, per poi trovare posto nel noto ristorante e hotel dei fratelli Quartieri, quel “Pino al Mare” che da sempre dà il benvenuto ad habituè come Anna Falchi, Giorgio Pasotti, Vittorio Sgarbi o Rudy Zerbi, a cui è stato addirittura intitolato un piatto a base di fritto di mare e verdure.

Ad accogliere Marina al tavolo per una grigliata di pesce, un’insalata di cicoria e un buon carciofo fritto c’era Simone Vincenzi, della famiglia proprietaria del locale che nel 2025, festeggerà i suoi primi 70 anni di gloriosa attività. Per lei, prima annunciata concorrente della prossima Isola dei Famosi, “è stata una giornata meravigliosa”, conclusasi con una notte nella stanza con vista sull’orizzonte azzurro, da cui si staglia lo scenario da cartolina con quel tratto di costa che va dal castello cittadino fino a Capo Linaro. Oltre a lei anche Cristiana Capotondi non ha resistito al richiamo del sale e, insieme ad Andrea Pezzi, si è regalata una giornata a base di freschissime proteine marine ma anche di golosi spaghetti con grani antichi, spigola e bottarga. Di recente, anche i nuovi volti della fiction come Federica De Benedittis e Astrid Meloni, hanno fatto capolino per godersi un pranzo con vista sul Tirreno. Le due sono vicine al cantante salentino Giuliano Sangiorgi che, da buon amico di Vincenzi, “da Pino” troverà sempre posto come “ambasciatore” di uno dei suoi luoghi del cuore. Perché dal mare si parte e al mare si ritorna sempre, per non dimenticare quel sole e quel vento che tornano a scaldare il cuore e a spazzar via le nuvole.