Isola dei Famosi 2024, Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica: «Mi hanno offerto soldi». Come sta Marina Suma? I sondaggi e il televoto

Stasera in tv andrà in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2024 e si annunciano scintille. La squalifica di Francesco Benigno a causa di comportamenti non consoni al regolamento sta facendo parecchio discutere, con l'ex naufrago che su Instagram si scaglia contro Mediaset e il televoto che è stato sospeso e ripristinato. Vediamo dunque le anticipazioni di quello che accadrà stasera, l'appuntamento con il reality (che non andrà in diretta) è alle 21.40 su Canale 5.