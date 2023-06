A Terni le riprese di “Amici per caso” per la regia di Max Nardari

Venerdì 30 Giugno 2023, 17:08

Il regista Max Nardari è a Terni per girare le scene del suo ultimo film intitolato “Amici per caso”, finanziato con il “Por-Fesr Umbria 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1. Avviso Film Fund 2021”. È la storia di due ragazzi, uno gay e l’altro omofobo, interpretati da Filippo Tirabassi e Filippo Contri, apparentemente diversi tra di loro e che si ritrovano a convivere. Tra gli attori figurano Giulia Schiavo di Orvieto, Mirko Frezza di Spoleto, Rocco Fasano e Beatrice Bruschi, Marina Suma, icona degli anni ’80 e ’90 al suo ritorno al cinema, Daniel McVicar, il Clarke Garrison della soap "Beautiful" e c’è anche la presenza di Jean-Michel Byron, ex-frontman dei Toto che canterà la celebre canzone “Africa” nella scena finale del film. Il set si snoda tra Villa Ronchini, Villa Centurini, il museo Caos, Piazza Tacito dove è stata girata un’importante scena in notturna con tutti ballerini umbri intorno alla fontana. Le riprese si concluderanno l’8 luglio. La pellicola prodotta dalla Reset Production di Nardari - con produzione esecutiva della casa cinematografica umbra PH Neutro Film e l’organizzazione di Sara Paolucci - uscirà nelle sale cinematografiche a febbraio, in occasione della festa di San Valentino. La preparazione del film ha ricevuto il supporto tecnico e logistico di Umbria Film Commission. Nel video di Claudia Sensi le interviste a Max Nardari, Filippo Contri, Marina Suma, Massimo Paolucci,