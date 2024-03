Marina Suma all'Isola dei Famosi, cosa fa oggi l'attrice? «Vivo a Salina. Il mio compagno è morto, l'ho accompagnato fino alla fine»

La prima concorrente de L'Isola dei Famosi? Marina Suma. Per l'attrice napoletana un sogno che si realizza. Un sogno che non aveva mai nascosto: «Partecipare a L’Isola dei famosi? Sarebbe un sogno, perchè mi divertirebbe troppo mettermi alla prova in una situazione estrema come quella: io, del resto, ho sempre amato l’avventura». Detto fatto. «A sessantaquattro anni - scrive il settimanale Di Più Tv, Marina si prepara a partire per l’Honduras». L'attrice napoletana che tutti ricordiamo nel film Sapore di mare, dei fratelli Vanzina, il film del 1983 dove con il suo fisico mediterraneo e il suo sorriso contagioso faceva perdere la testa al protagonista, Gerry Calà".

Che fine ha fatto

L'8 aprile sarà a a Cayo Cochinos, l'Isola più selvaggia, quella più amata dal pubblico italiano.

E lei non vede l'ora di partire. Dice di essere emozionatissima e si essere pronta a tornare in televisione. Di lei si erano perse le tracce dopo le partecipazioni a Gente di mare e soap come Un posto al sole. «Dopo il successo, quando il lavoro è iniziato a scemare, ho ripreso a fare una attività che facevo da ragazza - ha raccontanto tempo fa allo stesso settimanale televisivo di Cairo Editore - Realizzo bracciali e collane utilizzando la cartapesta e li vendo soprattutto a Salina, in Sicilia, dove la mia famiglia possiede una casa fin dagli anni Sessanta: vivo lì per gran parte dell’anno».

La morte del compagno

Per Marina sarà l'occasione anche di uscire definitivamente da un dolore familiare che l'ha colpita., la perdita del suo storico compagno, Claudio. «Con lui ho condiviso tutto e ci siamo dati moltissimo. L’ho accompagnato nel suo ultimo viaggio fino alla fine, e sono sicura che lui è ancora al mio fianco», ha detto Marina.

La nuova conduttrice e gli opinionisti

Chi saranno gli altri concorrenti? Certa la conduzione di Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi. Certissima anche la partecipazione di Sonia Bruganelli come opinionista dopo l'esperimento riuscito con il Grande Fratello Vip. Sempre secondo Di Più Tv "dopo le prime voci, sembra invece più incerto, ma ancora non da escludere, l’arrivo della giornalista del Tg5 Elena Guarnieri nella veste di seconda opinionista". Possibile promozione sul campo di Alvin, lo storico inviato del programma. Al suo posto sull’Isola potrebbe esserci la bella e brava Elenoire Casalegno.

Lato concorrenti: "Un altro dei nomi dati per certi - scrive Di Più Tv - è quello dell’imprenditore e musicista Joe Bastianich, per anni cattivissimo giudice a MasterChef e lo scorso anno anche concorrente a Pechino Express".

Ma in Honduras potrebbe approdare lo scrittore e giornalista di origini statunitensi Alan Friedman. Poi si fa il nome di Ginevra Lamborghini (concorrente Grande Fratello Vip 2022), e del cantante Bugo. Magari insieme al cantante anche Anna Lou Castoldi, la primogenita di Morgan e di Asia Argento.

Possibile sbarco anche del conduttore radiofonico Marco Baldini, di Andrea Zenga (concorrente al Grande Fratello Vip 2020) e per finire, anche di due ex cavalieri di Uomini e Donne Over: Riccardo Guarnieri e Nicola Vivarelli. Ma al momento siamo ancora alle voci, alle semplici indiscrezioni...