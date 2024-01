Con la voce di Tosca un viaggio "Unico"

Un anno in musica inaugura il 2024. Un’occasione indimenticabile per festeggiare il viaggio artistico della romana Tosca: la musicista e cantante è tornata ad esibirsi ieri all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in veste di artista residente di Fondazione Musica per Roma. Una scelta che le ha dato la possibilità di dare vita ad una serie di appuntamenti esclusivi e il primo è stato “Unico, concerto in 3 atti”, un concerto pensato appositamente per la Sala Santa Cecilia.

Ad applaudirla, nella sala stracolma si sono accomodati volti noti e pubblico innamorato del suo viaggio artistico, iniziato esattamente trent’anni fa.

Renzo Arbore non è voluto mancare, accompagnato dall’amica di sempre Marisa Laurito con il suo ormai caratterizzante colore di capelli blu e il conduttore televisivo e radiofonico italiano Gegè Telesforo; i due musicisti saranno in televisione dal 4 gennaio su Rai2 per proporre una versione inedita e rinnovata di “Appresso alla musica - Premiata bottega di antiquariato musicale”. Il regista e attore Massimiliano Bruno era in compagnia di Sara Baccarini e anticipava di poco l’entrata di Sonia Bruganelli; lo scenografo Alessandro Chiti era in fila per ritirare il biglietto, mentre Barbara Boncompagni, autrice televisiva nonché figlia del compianto Gianni abbracciava con trasporto la moglie di Gigi Proietti Sagitta Alter.

Arrivavano alla spicciolata l’attrice Annalisa Picconi, il giornalista e dirigente Rai Stefano Coletta e l’attore Pino Ammendola; attesi anche l’attore Blas Rica Rey, la collega Emanuela Giordano, il compositore e paroliere Claudio Mattone e Lorenza Lei. Sorridenti come sempre i coniugi Bertinotti Fausto e Lella, hanno anticipato l’arrivo del presidente del Municipio VIII di Roma Amedeo Ciaccheri e del deputato Matteo Orfini. Giusto il tempo di accomodarsi, le luci si sono spente e un fragoroso applauso ha accolto la protagonista Tosca. Per tutti il piacere di ascoltare tre spettacoli in un unico evento: “Romana - Sto core mio. Notturno napoletano - Morabeza”, tre capitoli distinti che fanno parte della sua storia artistica e da cui per la speciale occasione è stato estratto il meglio per realizzare una sola e di certo irripetibile, grande festa.