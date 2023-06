Roma, il cinema fa festa nel segno di "Minerva"

Il parterre è quello delle grandi occasioni, la scenografia sembra il set di un film. Il giardino è illuminato dai bagliori delle luci in una Roma che non è sparita e vive ancora di notte. Gli eleganti saloni di Palazzo Brancaccio diventano la cornice della grande soirée organizzata da Minerva Pictures per festeggiare 70 anni di successi nella produzione e distribuzione cinematografica. Quando la settima arte chiama, attori, registi, sceneggiatori e addetti ai lavori rispondono al raffinato invito in via del Monte Oppio. Il presidente Santo Versace, accompagnato dalla moglie Francesca De Stefano, e l’ad Gianluca Curti, con la sua Carla Di Giovanbattista, si intrattengono con amici e colleghi accorsi in centro per celebrare la ricorrenza a cifra tonda. In total black la raggiante Eleonora Daniele con il marito Giulio Tassoni.

Tra i primi ad arrivare Marco Bocci e il maestro Pupi Avati, Violante Placido e Francesca Valtorta, Rossella Brescia e Luciano Cannito, Pietro Genuardi.

Ecco Sara Lazzaro, la coreografa Irma Di Paola e Aiello, Lidia Vitale e Alessandro Carbonara, gli esperti Nicola Timpone e Antonio Flamini, Beppe Convertini, la bella Elisabetta Pellini con la madre Graziella, Manila Nazzaro e Milena Miconi, Luca Capuano, Ludovico Fremont e Roberta Garzia, Sara Ricci, Graziano Scarabicchi, Tiziana Rocca e Giulio Base, Fioretta Mari, Giovanna Rei con il casting director Antonello Lauretti e molti altri. Photocall, flash impazziti, sorrisi e qualche battuta en plein air al cocktail party stellare. Sfilata fashion davanti al backdrop e look trendy. Versace e Curti ringraziano i tanti che non hanno perso l’happening in stile hollywoodiano, gli scatti dei fotografi ritraggono i momenti conviviali fra abbracci e saluti. Selfie, note lounge, bollicine e gourmandise in sala.