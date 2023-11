"Sister Act", il musical al Teatro Brancaccio di Roma dal 14 al 26 novembre

Dopo l’acclamata rappresentazione al Teatro Nazionale "CheBanca!" che ha visto trionfare Sister Act - il musical, al botteghino con il record di biglietti staccati fra ottobre 2022 e gennaio 2023, Stage Entertainment, in collaborazione con Italiana Assicurazioni, compagnia con oltre 8.600 collaboratori assicurativi su tutto il territorio italiano, è lieta di annunciare il tour 2023 di Sister Acr. Sono previste oltre 80 tappe in tutta Italia: si parte dal Teatro Brancaccio di Roma martedì 14 novembre 2023.

La partnership

Arte e cultura sono per Italiana Assicurazioni, presenting partner del Tour 2023/2024, un’occasione di crescita personale e collettiva e per questo la Società ha scelto di essere nuovamente a fianco di Stage Entertainment nella promozione del musical.

Questa collaborazione è un’ulteriore testimonianza della vicinanza di Italiana Assicurazioni al territorio attraverso le sue agenzie, e la dimostrazione di attenzione verso i propri clienti che, proprio in virtù di questa partnership, avranno l’opportunità di partecipare a uno spettacolo esclusivo e vivere un’esperienza emozionante e coinvolgente.

"Siamo molto felici di proporre a tutta Italia – spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment Italia – uno spettacolo che continua a far divertire intere generazioni e che è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento".

Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo”.

Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”.

A firmare le musiche originali è l’otto volte Premio Oscar Alan Menken (considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical).

Alan ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Le musiche spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile Broadway.

Nel 2011 ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards tra cui quella come ‘Miglior Musical’. Autori del testo sono Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner.

Note di regia

Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza.

Mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act, sono necessari e Fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte.

"Sister act aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più…Attraverso la Musica straordinaria, una grande storia, le emozioni e cercando di arrivare “dritto al cuore”, è esattamente lì che io punterò…"

Trama

Deloris Van Cartier, è una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale.